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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Homepage

Homepage es un panel de aplicaciones rĆ”pido, seguro y altamente personalizable que sirve como centro neurĆ”lgico para todos tus servicios autoalojados. Configurado completamente a travĆ©s de archivos YAML, se integra con Docker para descubrir automĆ”ticamente los contenedores en ejecuciĆ³n, muestra mĆ©tricas del sistema en tiempo real y el estado de los servicios, y es compatible con mĆ”s de 100 integraciones de terceros para widgets de datos en tiempo real. Su arquitectura completamente estĆ”tica significa que carga al instante y requiere recursos mĆ­nimos del servidor.

Implementar Homepage en tu VPS con acceso directo al socket de Docker crea un panel dinĆ”mico y autoactualizable que refleja tu infraestructura en vivo ā los nuevos contenedores aparecen automĆ”ticamente, manteniendo tu panel preciso a medida que tu pila crece sin necesidad de reconfiguraciĆ³n manual.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Homepage

Docker Autodescubrimiento

Detecta automĆ”ticamente los contenedores en ejecuciĆ³n a travĆ©s del socket de Docker y los agrega a tu panel de control sin necesidad de entrada manual.

MĆ”s de 100 Integraciones de Servicios

Mostrar datos en tiempo real de Sonarr, Radarr, Plex, Proxmox, y docenas de otros servicios populares autoalojados directamente en los widgets del panel de control.

ConfiguraciĆ³n basada en YAML

Controla la versiĆ³n de toda la configuraciĆ³n de tu panel en archivos YAML, lo que hace trivial replicarla o migrarla entre entornos.

Widgets de Recursos del Sistema

Los widgets integrados muestran el uso de CPU, memoria y disco en tiempo real para que puedas monitorear la salud del servidor desde tu pĆ”gina de inicio.

CSS y JS personalizados

Inyecta CSS y JavaScript personalizados para adaptar la apariencia del panel mĆ”s allĆ” de las opciones de temas integradas.

ĀæPor quĆ© ejecutar Homepage en Hostinger?

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Ā”Estoy increĆ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increĆ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Ā”Enhorabuena! š

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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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