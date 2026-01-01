Homebridge es un servidor Node.js ligero que emula la API de HomeKit de iOS, lo que permite el control por Siri y la integraciÃ³n con la app Casa para miles de dispositivos que no son compatibles de forma nativa con el ecosistema de Apple. Con mÃ¡s de 2,000 plugins desarrollados por la comunidad, conecta luces inteligentes, termostatos, cÃ¡maras y sistemas de seguridad de marcas como Ring, Nest, TP-Link y Tuya en una experiencia HomeKit unificada.

Ejecutar Homebridge en un VPS garantiza disponibilidad 24/7 para tus automatizaciones de HomeKit independientemente de las condiciones de energÃ­a local o de red, con una configuraciÃ³n de plugins persistente y acceso remoto fiable desde cualquier parte del mundo.