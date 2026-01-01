Despliega Homebridge con instalaciÃ³n de un solo clic.
Puente HomeKit ligero que conecta dispositivos de domÃ³tica fuera del ecosistema Apple con Siri y la app Casa de Apple mediante plugins.
Elige un plan VPS para Homebridge
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Homebridge
Homebridge es un servidor Node.js ligero que emula la API de HomeKit de iOS, lo que permite el control por Siri y la integraciÃ³n con la app Casa para miles de dispositivos que no son compatibles de forma nativa con el ecosistema de Apple. Con mÃ¡s de 2,000 plugins desarrollados por la comunidad, conecta luces inteligentes, termostatos, cÃ¡maras y sistemas de seguridad de marcas como Ring, Nest, TP-Link y Tuya en una experiencia HomeKit unificada.
Ejecutar Homebridge en un VPS garantiza disponibilidad 24/7 para tus automatizaciones de HomeKit independientemente de las condiciones de energÃa local o de red, con una configuraciÃ³n de plugins persistente y acceso remoto fiable desde cualquier parte del mundo.
Funciones clave de Homebridge
MÃ¡s de 2,000 Plugins de dispositivos
Los plugins de la comunidad cubren prÃ¡cticamente todas las marcas y protocolos de casas inteligentes, permitiÃ©ndote aÃ±adir cualquier dispositivo a HomeKit sin reemplazar el hardware.
ConfiguraciÃ³n web UI
Homebridge Config UI X proporciona una interfaz basada en navegador para instalar plugins, administrar dispositivos y ver registros sin acceso a la lÃnea de comandos.
Modo Puente Secundario
AÃsle los plugins en puentes secundarios separados para evitar que un plugin defectuoso estropee toda su configuraciÃ³n de HomeKit.
Actualizaciones automÃ¡ticas de plugins
Descubre, instala y actualiza plugins directamente desde la interfaz de usuario web para mantener actualizadas las integraciones de dispositivos sin sesiones SSH manuales.
Respaldo y RestauraciÃ³n
La funcionalidad de respaldo integrada protege las configuraciones de tus plugins y los datos de emparejamiento de HomeKit de la pÃ©rdida accidental.
Â¿Por quÃ© ejecutar Homebridge en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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