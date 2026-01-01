Implementa Homarr con un solo clic.
Panel de control de servidor moderno y personalizable para organizar y monitorear todos tus servicios autoalojados en un solo lugar.
Elige un plan VPS para Homarr
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Homarr
Homarr es un panel de control elegante y de código abierto diseñado para ofrecerte una interfaz única para todas tus aplicaciones autoalojadas. En lugar de guardar en favoritos docenas de URL de servicios, Homarr las presenta como mosaicos organizados con indicadores de estado en vivo, búsqueda y acciones rápidas, todo desde una sola página.
Implementar Homarr en tu propio VPS significa que tu panel de control permanece privado, se carga instantáneamente en la red local y puede integrarse directamente con Docker para descubrir automáticamente los contenedores en ejecución y mostrar su estado de salud en tiempo real.
Funciones clave de Homarr
Organización de servicios
Agrupa las aplicaciones en tableros y categorías personalizadas para que cada servicio esté a un solo clic de distancia.
Integración de Docker
Detecta automáticamente los contenedores en ejecución y muestra su estado, salud y uso de recursos sin configuración manual.
Monitoreo de estado
Monitorea los servicios a intervalos regulares y muestra indicadores de estado en tiempo real (activo/inactivo) directamente en cada mosaico.
Diseño personalizable
El editor de cuadrícula de arrastrar y soltar te permite redimensionar, reordenar y personalizar los mosaicos para adaptarlos a tu flujo de trabajo.
Búsqueda y marcadores
Búsqueda instantánea en todos los servicios configurados y la web, con atajos de teclado para usuarios avanzados.
Soporte multiusuario
Crea cuentas separadas con permisos basados en roles para que cada miembro del equipo vea solo lo que necesita.
¿Por qué ejecutar Homarr en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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