Homarr es un panel de control elegante y de código abierto diseñado para ofrecerte una interfaz única para todas tus aplicaciones autoalojadas. En lugar de guardar en favoritos docenas de URL de servicios, Homarr las presenta como mosaicos organizados con indicadores de estado en vivo, búsqueda y acciones rápidas, todo desde una sola página.

Implementar Homarr en tu propio VPS significa que tu panel de control permanece privado, se carga instantáneamente en la red local y puede integrarse directamente con Docker para descubrir automáticamente los contenedores en ejecución y mostrar su estado de salud en tiempo real.