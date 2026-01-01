Hollama es un cliente de chat enfocado para modelos de lenguaje grandes que se conecta directamente desde tu navegador a uno o más servidores Ollama, puntos finales compatibles con OpenAI, o ambos al mismo tiempo. No hay base de datos central, sistema de cuentas ni telemetría; las sesiones, las indicaciones, la configuración y las claves de API residen en el almacenamiento local del navegador y nunca tocan el servidor que aloja la interfaz de usuario.

Alojar Hollama en un VPS le da a un equipo pequeño una URL única y siempre activa para comunicarse con modelos Ollama privados o claves OpenAI compartidas, con una interfaz limpia estilo editor diseñada para indicaciones largas, modelos de razonamiento y conversaciones con mucho código.