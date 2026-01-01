Hasta un 69% de descuento en Hiccup

Implementa Hiccup con una instalación de un solo clic.

Una página de inicio rápida y estática para organizar tus enlaces y marcadores más importantes en un solo lugar.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
MXN104.99/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Hiccup con una instalación de un solo clic.

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-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
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Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
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Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Hiccup

Hiccup es una página de inicio estática, ligera y de código abierto, diseñada para poner tus enlaces más usados en primer plano. Construida como una aplicación React servida por Nginx, no requiere base de datos ni backend, solo un archivo de configuración JSON que puedes editar directamente o gestionar a través del editor de configuración integrado. Las tarjetas destacadas, las categorías organizadas y una potente barra de búsqueda multiproveedor hacen que sea increíblemente rápido saltar a cualquier marcador desde una sola pestaña.

Alojar Hiccup en tu propio VPS significa que tus marcadores permanecen privados, se cargan instantáneamente desde archivos estáticos y permanecen accesibles desde cualquier dispositivo. Con soporte PWA, atajos de teclado, gestión de enlaces de arrastrar y soltar, y modo de solo lectura para pantallas compartidas, Hiccup se adapta igualmente bien como una página de inicio personal del navegador o como un panel de control doméstico para servicios compartidos.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Hiccup

Búsqueda de múltiples proveedores

Busca simultáneamente en Google, DuckDuckGo, Amazon y proveedores personalizados, o salta directamente a un enlace guardado por nombre o etiqueta.

Editor de Configuración JSON

Administra todo tu panel de control a través de un editor de configuración integrado — carga desde una URL o archivo local, previsualiza múltiples configuraciones y descarga copias de seguridad en cualquier momento.

Enlaces de arrastrar y soltar

Agrega o actualiza enlaces y fondos de tarjeta arrastrando URLs o imágenes desde otra ventana del navegador directamente a cualquier tarjeta.

Navegación por teclado

El soporte completo de atajos de teclado te permite abrir enlaces, alternar el modo de edición y navegar por el panel de control sin tocar el ratón.

PWA y Listo para móvil

Instala Hiccup como una Aplicación Web Progresiva en cualquier dispositivo para tener acceso rápido desde la pantalla de inicio a todos tus marcadores, ya sea desde tu computadora de escritorio o móvil.

¿Por qué ejecutar Hiccup en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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