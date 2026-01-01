Implementar el Espacio de trabajo de Hermes con un solo clic.
Centro de comando de código abierto para tu agente de IA Hermes — chat, memoria, habilidades, terminal y archivos en una sola interfaz.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Hermes Workspace
Hermes Workspace es una interfaz de usuario web de código abierto que convierte al agente de IA Hermes (de NousResearch) en un centro de comando con todas las funciones. Reúne chat multimodo, memoria persistente, un catálogo de más de 100 habilidades, una terminal nativa del navegador integrada y un Conductor para orquestar subagentes paralelos, todo en una única interfaz autoalojada.
Alojar Hermes Workspace en tu VPS significa que tus conversaciones, la memoria del agente y las credenciales permanecen en tu propia infraestructura. Obtienes control total sobre qué proveedor de IA utilizas (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral y más), sin tarifas por mensaje y sin que los datos salgan de tu servidor.
Funciones clave de Hermes Workspace
Chat Multimodelo
Alterna entre los modelos locales de Claude, GPT, Gemini, Ollama y cualquier punto final compatible con OpenAI durante la conversación sin perder el contexto.
Memoria Persistente & 100+ Habilidades
El agente recuerda entre sesiones y puede recurrir a un amplio catálogo de habilidades. Explora y edita la memoria y las habilidades en vivo desde la interfaz de usuario.
Terminal Integrada
Ejecuta comandos directamente dentro del espacio de trabajo con un pty nativo del navegador a todo color — sin cambiar a una sesión SSH separada.
Conductor — Agentes Paralelos
Genera y monitorea múltiples subagentes en paralelo con el orquestador de misiones Conductor y la cuadrícula de trabajadores en vivo.
PWA Primero Móvil
Paridad total de funciones en computadoras de escritorio, tabletas y teléfonos. Instala en tu pantalla de inicio y ejecuta con notificaciones push.
Propiedad de los datos autohospedados
Todas las sesiones de agente, memoria y credenciales de API permanecen en tu VPS sin límites de uso y sin compartir datos con terceros.
¿Por qué ejecutar Hermes Workspace en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
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