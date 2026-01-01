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Despliegue full-stack de Hermes que combina el agente de IA de Hermes con una interfaz de usuario de chat web rápida y autoalojada.

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Todo lo que puedes crear con Hermes WebUI

Hermes WebUI es una aplicación web ligera de código abierto que lleva el agente de IA Hermes —un agente de auto-mejora y siempre activo de Nous Research— a tu navegador con una paridad casi 1:1 con la CLI. Esta plantilla agrupa la WebUI junto con la puerta de enlace del Agente Hermes ascendente para que un solo despliegue te ofrezca tanto la interfaz de chat del navegador como el agente de larga duración que lo impulsa.

Alojar Hermes WebUI en tu propio VPS mantiene tus conversaciones, la memoria del agente, las habilidades y las claves API del proveedor en una infraestructura que tú controlas. Tú eliges los proveedores de modelos, tú conservas las sesiones y accedes al agente de forma segura desde el escritorio o el móvil sin enviar datos a través de un SaaS de terceros.

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Funciones clave de Hermes WebUI

Agente Agrupado + WebUI

Envía el gateway del Agente Hermes ascendente y la WebUI junto con un volumen de estado compartido para que las sesiones, habilidades y memoria sobrevivan a los reinicios y sean reutilizadas por ambas superficies.

Paridad CLI Completa

Todo lo que puedes hacer en la terminal de Hermes — chat, herramientas, programación, memoria, habilidades — es accesible desde la misma interfaz web.

Diseño de espacio de trabajo de tres paneles

Sesiones y navegación a la izquierda, chat en el centro, y un explorador de archivos del espacio de trabajo en vivo a la derecha con vistas previas en línea.

Transmisión con Tarjetas de Herramientas

Transmisión de tokens enviada por el servidor, tarjetas de llamada de herramientas en línea, diagramas de Mermaid, resaltado de sintaxis y un anillo de uso de contexto integrado en el pie de página del compositor.

PWA móvil-primero

Diseño móvil adaptable con menú hamburguesa y controles táctiles — instálalo en tu pantalla de inicio y controla Hermes desde tu teléfono.

Modelos independientes del proveedor

Conecta las claves de OpenAI, Anthropic, Google u OpenRouter al momento de la implementación y alterna entre modelos desde un menú desplegable dinámico en la interfaz de usuario.

¿Por qué ejecutar Hermes WebUI en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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