Heimdall es un panel de control de apps diseÃ±ado especÃ­ficamente que sustituye los marcadores de navegador desordenados por una interfaz limpia y visual para acceder a todas tus aplicaciones y servicios web. Admite integraciones mejoradas con herramientas populares autoalojadas como Sonarr, Radarr y SABnzbd, mostrando estadÃ­sticas en vivo directamente en las fichas del panel para que puedas monitorear el estado del servicio de un vistazo.

Autoalojar Heimdall en tu propio VPS te proporciona una pÃ¡gina de inicio persistente y siempre disponible, accesible desde cualquier dispositivo, sin dependencias externas y con control total sobre el diseÃ±o de tu panel, temas e integraciones de API.