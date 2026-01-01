Despliega Heimdall con un solo clic.
Panel de control de aplicaciÃ³n elegante para centralizar el acceso a todos tus servicios web y aplicaciones autoalojadas.
Elige un plan VPS para Heimdall
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Heimdall
Heimdall es un panel de control de apps diseÃ±ado especÃficamente que sustituye los marcadores de navegador desordenados por una interfaz limpia y visual para acceder a todas tus aplicaciones y servicios web. Admite integraciones mejoradas con herramientas populares autoalojadas como Sonarr, Radarr y SABnzbd, mostrando estadÃsticas en vivo directamente en las fichas del panel para que puedas monitorear el estado del servicio de un vistazo.
Autoalojar Heimdall en tu propio VPS te proporciona una pÃ¡gina de inicio persistente y siempre disponible, accesible desde cualquier dispositivo, sin dependencias externas y con control total sobre el diseÃ±o de tu panel, temas e integraciones de API.
Funciones clave de Heimdall
EstadÃsticas de Servicio en Tiempo Real
Las integraciones mejoradas con Sonarr, Radarr, NZBGet y mÃ¡s muestran estadÃsticas en tiempo real directamente en los mosaicos del panel.
BÃºsqueda integrada
La barra de bÃºsqueda integrada admite Google, Bing y DuckDuckGo, lo que convierte a Heimdall en una potente pÃ¡gina de inicio del navegador.
DetecciÃ³n automÃ¡tica de iconos
Rellena automÃ¡ticamente los iconos y colores para las aplicaciones de Foundation reconocidas, reduciendo el esfuerzo de configuraciÃ³n manual.
Soporte multiusuario
Cada usuario obtiene su propia configuraciÃ³n de panel, adecuada para homelabs compartidos y entornos de equipo.
Filtrado Basado en Etiquetas
Organice grandes colecciones de aplicaciones con etiquetas para un filtrado y navegaciÃ³n rÃ¡pidos entre categorÃas de servicio.
Â¿Por quÃ© ejecutar Heimdall en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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