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Todo lo que puedes crear con Grist

Grist es una hoja de cálculo relacional de código abierto que combina la familiaridad de las hojas de cálculo con el poder de las bases de datos. Los equipos la utilizan para organizar datos, crear vistas personalizadas, generar paneles de control y diseñar aplicaciones interactivas sin escribir código, lo que la convierte en una alternativa versátil y autoalojada a Airtable.

Con fórmulas de Python, controles de acceso granulares, una API REST y widgets personalizados, Grist permite a usuarios técnicos y no técnicos crear aplicaciones de datos sofisticadas. Esta plantilla incluye PostgreSQL para un almacenamiento de datos fiable, Redis para el almacenamiento en caché de rendimiento y el enrutamiento HTTPS de Traefik para un acceso seguro del equipo.

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Funciones clave de Grist

Modelo de Datos Relacional

Vincula tablas con referencias y búsquedas como una base de datos, manteniendo la familiar experiencia de edición de una hoja de cálculo.

Fórmulas de Python

Utiliza Python completo para cálculos y transformaciones de datos en lugar de lenguajes de fórmulas de hoja de cálculo limitados.

Vistas y Diseños Personalizados

Cree vistas de tarjetas, gráficos, calendarios y diseños de widgets personalizados para visualizar e interactuar con sus datos de cualquier manera.

Controles de Acceso Granular

Establece permisos a nivel de documento, tabla, columna y fila para un control preciso sobre la colaboración del equipo y la visibilidad de los datos.

Integración de REST API

El acceso completo a la API permite leer, escribir y automatizar operaciones de datos para una integración perfecta con herramientas externas.

¿Por qué ejecutar Grist en Hostinger?

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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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