Despliega Gramps Web con instalación de un solo clic.
Plataforma de genealogía autoalojada para construir, explorar y compartir árboles genealógicos desde cualquier navegador.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Gramps Web
Gramps Web es la interfaz web colaborativa para Gramps, la plataforma de genealogía de código abierto más utilizada. Transforma tu base de datos privada de árbol genealógico en una aplicación web multiusuario — accesible desde cualquier navegador — completa con gráficos interactivos, mapas, búsqueda de texto completo y herramientas de análisis de ADN. A diferencia de los servicios de genealogía en la nube que monetizan tus datos de historia familiar, Gramps Web se ejecuta completamente en tu propio VPS, manteniendo cada registro de ancestro, documento y foto bajo tu control total.
Gramps Web utiliza el formato de base de datos nativo de Gramps, por lo que los datos existentes de Gramps de escritorio se importan directamente y los cambios realizados a través de la interfaz web se sincronizan de nuevo con la aplicación de escritorio. El primer usuario en registrarse se convierte en el propietario y administrador del árbol.
Funciones clave de Gramps Web
Árboles genealógicos interactivos
Los gráficos de abanico, las vistas de árbol genealógico, los árboles de descendientes y las visualizaciones de línea de tiempo ofrecen diferentes perspectivas sobre tu historia familiar en el navegador.
Búsqueda de texto completo
Busca instantáneamente en cada persona, lugar, evento, fuente y nota de tu árbol — incluyendo el contenido dentro de documentos y medios adjuntos.
Sincronización de escritorio
Utiliza el formato de base de datos nativo de Gramps para la sincronización bidireccional con la aplicación de escritorio de Gramps, de modo que las ediciones web y de escritorio se mantengan sincronizadas.
Colaboración multiusuario
Invita a los miembros de la familia con permisos basados en roles — los editores pueden añadir registros mientras que los espectadores solo pueden navegar, manteniendo tus datos organizados.
Herramientas de análisis de ADN
Navegador de cromosomas, visualización de segmentos de ADN compartidos y gestión de kits para integrar datos de genealogía genética junto con registros tradicionales.
¿Por qué ejecutar Gramps Web en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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