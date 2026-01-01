Implementa Grafana Tempo con un solo clic.
Backend de rastreo distribuido de código abierto compatible con OpenTelemetry, Jaeger y Zipkin, con visualización de Grafana integrada.
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Todo lo que puedes crear con Grafana Tempo
Grafana Tempo es un backend de rastreo distribuido de alta escala diseñado para ingerir rastreos de OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin y otras fuentes sin requerir una infraestructura compleja. A diferencia de los almacenes de rastreos que dependen de Elasticsearch o Cassandra, Tempo almacena los datos de rastreo en almacenamiento de objetos, lo que lo hace rentable a escala. Se integra de forma nativa con Grafana para permitir a los ingenieros saltar de una métrica de Prometheus o una línea de registro de Loki directamente al rastreo correspondiente.
Esta plantilla agrupa Tempo con Grafana Alloy como el recolector de OpenTelemetry, Prometheus para métricas y Grafana como la capa de visualización — lo que le proporciona una pila de rastreo distribuido autocontenida que usted posee y controla completamente en su VPS.
Funciones clave de Grafana Tempo
OpenTelemetry Nativo
Acepta trazas a través de los protocolos OTLP gRPC y HTTP, Jaeger y Zipkin para que cualquier aplicación instrumentada pueda enviar datos sin SDKs específicos del proveedor.
Métricas de Trazas
Genera automáticamente métricas RED (tasa, errores, duración) a partir de datos de span a través del generador de métricas, alimentando Prometheus con información a nivel de servicio sin instrumentación adicional.
Integración de Grafana
La fuente de datos de Grafana preconfigurada le permite saltar de cualquier métrica o línea de registro al rastreo correlacionado con un solo clic, acelerando el análisis de la causa raíz.
TraceQL Lenguaje de consulta
Un lenguaje de consulta diseñado específicamente le permite filtrar y agregar rastreos por servicio, duración, estado de error y atributos de span con una precisión que la búsqueda ad-hoc no puede igualar.
Almacenamiento rentable
Almacena datos de rastreo en disco local sin requerir Elasticsearch o Cassandra, manteniendo la infraestructura simple y los costos operativos predecibles.
Visualización de Grafo de Servicio
Deriva mapas de dependencia de servicios a partir de datos de rastreo y los renderiza en Grafana, dando a los equipos una vista siempre actualizada de la comunicación entre servicios y la latencia.
¿Por qué ejecutar Grafana Tempo en Hostinger?
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