Grafana Tempo es un backend de rastreo distribuido de alta escala diseñado para ingerir rastreos de OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin y otras fuentes sin requerir una infraestructura compleja. A diferencia de los almacenes de rastreos que dependen de Elasticsearch o Cassandra, Tempo almacena los datos de rastreo en almacenamiento de objetos, lo que lo hace rentable a escala. Se integra de forma nativa con Grafana para permitir a los ingenieros saltar de una métrica de Prometheus o una línea de registro de Loki directamente al rastreo correspondiente.

Esta plantilla agrupa Tempo con Grafana Alloy como el recolector de OpenTelemetry, Prometheus para métricas y Grafana como la capa de visualización — lo que le proporciona una pila de rastreo distribuido autocontenida que usted posee y controla completamente en su VPS.