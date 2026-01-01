Despliega Grafana Pyroscope con un solo clic.
Backend de perfilado continuo de cĆ³digo abierto que te ayuda a depurar problemas de CPU, memoria y latencia hasta una sola lĆnea de cĆ³digo.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Grafana Pyroscope
Grafana Pyroscope es una base de datos de perfiles continuos de cĆ³digo abierto, diseĆ±ada para almacenar y consultar datos de perfiles de aplicaciones en producciĆ³n a escala. A diferencia de los perfiladores Ćŗnicos que ejecutas durante incidentes, Pyroscope ingiere perfiles continuamente de fuentes como Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF y OpenTelemetry, para que puedas comparar grĆ”ficos de llama entre despliegues, regiones o cualquier etiqueta personalizada.
Alojar Pyroscope en tu propio VPS mantiene los datos de perfil sensibles (que a menudo contienen nombres de funciones, rutas de archivos y rastreos de pila de tu cĆ³digo) fuera de los servicios de terceros, al mismo tiempo que te permite ajustar la retenciĆ³n y el almacenamiento para que coincidan con tu carga de trabajo. El modo de binario Ćŗnico incluido ejecuta los componentes de distribuidor, ingesta, consulta y compactador en un solo contenedor con almacenamiento de sistema de archivos local, sin necesidad de Kubernetes, almacenamiento de objetos o dependencias externas.
Funciones clave de Grafana Pyroscope
AnĆ”lisis Continuo de Rendimiento
Ingerir perfiles de servicios en ejecuciĆ³n las 24 horas del dĆa en lugar de esperar un incidente, para que puedas comparar dos puntos cualesquiera en el tiempo en un grĆ”fico de flama.
Soporte de mĆŗltiples idiomas
SDKs nativos para Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust y .NET, ademĆ”s de la auto-instrumentaciĆ³n de Grafana Alloy y eBPF para el perfilado sin cĆ³digo de cualquier binario.
Compatible con OpenTelemetry
Aceptar perfiles a travĆ©s del protocolo OpenTelemetry y correlacionarlos con trazas, mĆ©tricas y logs existentes sin cambiar su pipeline de colector.
Comparaciones de GrĆ”ficos de Flama
Compara dos grĆ”ficos de llama lado a lado para ver al instante quĆ© funciones retrocedieron despuĆ©s de una implementaciĆ³n, escalaron mal bajo carga o mejoraron despuĆ©s de una correcciĆ³n.
Filtrado basado en etiquetas
Segmenta perfiles por cualquier etiqueta ā servicio, regiĆ³n, versiĆ³n, inquilino o dimensiĆ³n personalizada ā para aislar la carga de trabajo exacta que causa una regresiĆ³n de rendimiento.
Almacenamiento Binario Ćnico
Se ejecuta como un solo contenedor con almacenamiento en el sistema de archivos local por defecto, con backends opcionales de S3, GCS y Azure cuando superes la capacidad de un solo nodo.
ĀæPor quĆ© ejecutar Grafana Pyroscope en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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