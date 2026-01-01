Grafana Loki es un sistema de agregaciĆ³n de logs de cĆ³digo abierto creado por Grafana Labs que adopta el enfoque de Prometheus para los logs ā indexa solo un pequeĆ±o conjunto de etiquetas de metadatos por flujo en lugar del contenido completo del log, lo que mantiene los costos de almacenamiento y la sobrecarga operativa drĆ”sticamente mĆ”s bajos que las bases de datos de logs tradicionales. Los logs son enviados por agentes como Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit o Vector y consultados con LogQL.

Esta plantilla agrupa Loki con Grafana preconfigurado como una interfaz de usuario y preaprovisiona Loki como la fuente de datos predeterminada, para que los logs sean buscables en la vista Explorar en el momento en que se inicia la pila. El autoalojamiento en un VPS mantiene los logs sensibles de aplicaciones y auditorĆ­a completamente dentro de tu propia infraestructura, sin tarifas de ingesta por GB.