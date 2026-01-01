Implementa Grafana Loki con un solo clic.
Sistema de agregaciĆ³n de registros escalable horizontalmente, inspirado en Prometheus, diseĆ±ado para la indexaciĆ³n eficiente en costos de etiquetas en lugar de texto completo.
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Todo lo que puedes crear con Grafana Loki
Grafana Loki es un sistema de agregaciĆ³n de logs de cĆ³digo abierto creado por Grafana Labs que adopta el enfoque de Prometheus para los logs ā indexa solo un pequeĆ±o conjunto de etiquetas de metadatos por flujo en lugar del contenido completo del log, lo que mantiene los costos de almacenamiento y la sobrecarga operativa drĆ”sticamente mĆ”s bajos que las bases de datos de logs tradicionales. Los logs son enviados por agentes como Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit o Vector y consultados con LogQL.
Esta plantilla agrupa Loki con Grafana preconfigurado como una interfaz de usuario y preaprovisiona Loki como la fuente de datos predeterminada, para que los logs sean buscables en la vista Explorar en el momento en que se inicia la pila. El autoalojamiento en un VPS mantiene los logs sensibles de aplicaciones y auditorĆa completamente dentro de tu propia infraestructura, sin tarifas de ingesta por GB.
Funciones clave de Grafana Loki
IndexaciĆ³n basada en etiquetas
Loki indexa solo un puĆ±ado de etiquetas de metadatos por flujo de registro en lugar de la carga Ćŗtil completa, lo que reduce el costo de almacenamiento y memoria en comparaciĆ³n con los motores estilo Elasticsearch.
Lenguaje de consulta LogQL
Consultar logs con una sintaxis inspirada en PromQL que soporta filtrado, anĆ”lisis y extracciĆ³n de mĆ©tricas para que puedas graficar tasas de error y latencia directamente desde las lĆneas de log.
Interfaz de usuario de Grafana incluida
La instancia de Grafana incluida viene con Loki preconfigurado como fuente de datos, lista para la vista de Explorar, paneles y alertas unificadas desde el primer dĆa.
Ingesta multiagente
Acepta registros de Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash y cualquier cliente que utilice la API push de Loki para una recopilaciĆ³n flexible en toda tu infraestructura.
Alertas unificadas
Define reglas de alerta basadas en LogQL a travĆ©s de Grafana y enruta las notificaciones a Slack, PagerDuty, correo electrĆ³nico y webhooks junto con tus alertas de mĆ©tricas existentes.
Almacenamiento respaldado por sistema de archivos
El modo predeterminado de binario Ćŗnico persiste los fragmentos y el Ćndice TSDB en un volumen de Docker en disco, sin necesidad de un almacĆ©n de objetos externo para empezar.
ĀæPor quĆ© ejecutar Grafana Loki en Hostinger?
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