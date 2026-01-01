Grafana es la plataforma de observabilidad de código abierto más popular del mundo, en la que confían más de 20 millones de usuarios para convertir datos de series temporales en paneles de control procesables. Se conecta a más de 100 fuentes de datos —Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, proveedores de la nube y más—, lo que permite a los equipos visualizar y recibir alertas sobre datos de cada rincón de su infraestructura en una única interfaz unificada.

Alojar Grafana en tu propio VPS elimina las tarifas de egreso de la nube y los precios por asiento, al tiempo que mantiene las configuraciones de los paneles, el historial de consultas y los datos de métricas completamente dentro de tu propia infraestructura, lo cual es esencial para entornos sensibles al cumplimiento y equipos que monitorean sistemas internos que no son accesibles desde la internet pública.