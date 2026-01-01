Implementa Gokapi con instalación de un solo clic.
Servidor ligero para compartir archivos autoalojado, con enlaces que caducan, protección con contraseña y un backend S3 opcional.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Gokapi
Gokapi es un servidor de intercambio de archivos de código abierto y autoalojado, modelado a partir del ahora descontinuado Firefox Send. Permite subir archivos a través de una interfaz de usuario web y distribuir enlaces de descarga cortos y con caducidad, ideal para compartir una sola vez cuando el destinatario no tiene una cuenta en tu plataforma. El almacenamiento puede ser en disco local o en cualquier bucket compatible con S3, y cada enlace admite caducidad configurable, límites de descarga y contraseñas opcionales.
Alojar Gokapi en tu propio VPS mantiene el contenido compartido y los registros de acceso de los destinatarios dentro de tu propia infraestructura, en lugar de un servicio de carga SaaS. El único binario de Go mantiene la huella pequeña, y a diferencia de las plataformas públicas para compartir archivos, no hay canales de abuso anunciados; solo las personas a las que envías un enlace pueden ver lo que subiste.
Funciones clave de Gokapi
Enlaces compartidos que caducan
Cada archivo subido obtiene una URL corta con caducidad configurable por tiempo o número de descargas, para que los enlaces dejen de funcionar después de que el destinatario los haya descargado.
Enlaces protegidos con contraseña
Opcionalmente, protege las descargas con una contraseña por enlace para que incluso las URL filtradas no puedan abrirse sin el secreto.
Almacenamiento local o S3
Almacene archivos en el volumen local o apunte Gokapi a cualquier bucket compatible con S3 (AWS, Backblaze, MinIO) para un almacenamiento elástico y duradero.
Cifrado de extremo a extremo
El cifrado opcional del lado del cliente asegura que el servidor nunca vea el texto sin cifrar de las cargas compartidas a través de enlaces cifrados de extremo a extremo de un solo uso.
Cuentas multiusuario
Cree cuentas de usuario separadas para que varios miembros del personal o de la familia compartan una instancia con historiales de carga aislados.
API y CLI
Suba programáticamente a través de la API REST o la CLI oficial para enviar artefactos de compilación, paquetes de registro y resultados de automatización.
¿Por qué ejecutar Gokapi en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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