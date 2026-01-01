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Herramienta de monitoreo de sistema multiplataforma que proporciona mÃ©tricas en tiempo real de CPU, memoria, disco, red y contenedores a travÃ©s de una interfaz web.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Glances

Glances es una herramienta integral de monitoreo de servidores que combina la visibilidad de top, htop, iotop y df en una Ãºnica interfaz web unificada. Proporciona mÃ©tricas en tiempo real para CPU, memoria, swap, E/S de disco, red, procesos y contenedores Docker en ejecuciÃ³n â€” junto con alertas configurables cuando se superan los umbrales.

Alojar Glances en tu VPS te brinda visibilidad completa de la infraestructura de tu servidor sin enviar datos de rendimiento a servicios de monitoreo externos. Esta plantilla implementa Glances con acceso de solo lectura al socket de Docker y al espacio de nombres PID del host para que las mÃ©tricas a nivel de contenedor y de sistema sean completamente visibles desde la interfaz HTTPS segura.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Glances

MÃ©tricas del sistema en tiempo real

Monitorea la CPU, la memoria, el intercambio (swap), los promedios de carga, la E/S de disco y el ancho de banda de la red, todo desde un Ãºnico panel web.

Monitoreo de contenedores Docker

El uso de CPU, memoria y red por contenedor es visible junto con las mÃ©tricas del sistema a nivel de host en una sola vista.

Alertas configurables

Establezca umbrales para el uso de CPU, memoria y disco para activar alertas automÃ¡ticas antes de que el agotamiento de los recursos cause problemas.

ExportaciÃ³n de mÃ©tricas

Exportar datos de rendimiento a InfluxDB, Prometheus y otras bases de datos de series temporales para el anÃ¡lisis de tendencias a largo plazo.

API RESTful

Una API REST integrada permite integraciones personalizadas, consultas programadas y la incrustaciÃ³n de mÃ©tricas en otros paneles de control.

Â¿Por quÃ© ejecutar Glances en Hostinger?

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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