Implementa Glances con una instalaciÃ³n de un solo clic.
Herramienta de monitoreo de sistema multiplataforma que proporciona mÃ©tricas en tiempo real de CPU, memoria, disco, red y contenedores a travÃ©s de una interfaz web.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Glances
Glances es una herramienta integral de monitoreo de servidores que combina la visibilidad de top, htop, iotop y df en una Ãºnica interfaz web unificada. Proporciona mÃ©tricas en tiempo real para CPU, memoria, swap, E/S de disco, red, procesos y contenedores Docker en ejecuciÃ³n â€” junto con alertas configurables cuando se superan los umbrales.
Alojar Glances en tu VPS te brinda visibilidad completa de la infraestructura de tu servidor sin enviar datos de rendimiento a servicios de monitoreo externos. Esta plantilla implementa Glances con acceso de solo lectura al socket de Docker y al espacio de nombres PID del host para que las mÃ©tricas a nivel de contenedor y de sistema sean completamente visibles desde la interfaz HTTPS segura.
Funciones clave de Glances
MÃ©tricas del sistema en tiempo real
Monitorea la CPU, la memoria, el intercambio (swap), los promedios de carga, la E/S de disco y el ancho de banda de la red, todo desde un Ãºnico panel web.
Monitoreo de contenedores Docker
El uso de CPU, memoria y red por contenedor es visible junto con las mÃ©tricas del sistema a nivel de host en una sola vista.
Alertas configurables
Establezca umbrales para el uso de CPU, memoria y disco para activar alertas automÃ¡ticas antes de que el agotamiento de los recursos cause problemas.
ExportaciÃ³n de mÃ©tricas
Exportar datos de rendimiento a InfluxDB, Prometheus y otras bases de datos de series temporales para el anÃ¡lisis de tendencias a largo plazo.
API RESTful
Una API REST integrada permite integraciones personalizadas, consultas programadas y la incrustaciÃ³n de mÃ©tricas en otros paneles de control.
Â¿Por quÃ© ejecutar Glances en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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