Glance es un panel de control autoalojado basado en Go que centraliza tus flujos de información importantes en una sola página personalizable. Soporta una amplia colección de widgets —fuentes RSS, pronósticos del tiempo, Hacker News, Reddit, canales de YouTube, estadísticas del servidor, estado de contenedores Docker y más—, todo actualizándose en tiempo real con un consumo mínimo de recursos.

Alojar Glance en tu VPS mantiene tus fuentes de datos personales privadas y permite la integración con APIs y servicios internos no accesibles para alternativas alojadas en la nube. Se crea una configuración predeterminada automáticamente al primer inicio para que puedas acceder a un panel de control funcional inmediatamente después de la implementación.