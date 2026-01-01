Hasta un 69% de descuento en Gatus

Despliega Gatus con instalación de un solo clic.

Página de estado orientada a desarrolladores con monitoreo multiprotocolo automatizado, alertas condicionales y paneles de tiempo de actividad en tiempo real.

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VPS administrado con IA
MXN104.99/mes
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Despliega Gatus con instalación de un solo clic.

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-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
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Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
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KVM 2
MXN381.99
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Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
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KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
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Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
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Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Gatus

Gatus es una herramienta de monitoreo de tiempo de actividad y página de estado, pensada para desarrolladores, que rastrea la salud de APIs HTTP, servicios TCP, registros DNS, objetivos ICMP, hosts SSH, puntos finales gRPC y certificados SSL a partir de una configuración YAML declarativa. Evalúa condiciones — códigos de estado, tiempos de respuesta, contenido del cuerpo y caducidad de certificados — y muestra un panel en tiempo real con porcentajes históricos de tiempo de actividad para cada punto final.

Alojar Gatus en tu propio VPS mantiene tu infraestructura de monitoreo independiente de los servicios que supervisa, elimina las tarifas de SaaS por verificación y te permite enrutar alertas a través de más de 40 integraciones — incluyendo Slack, Discord, PagerDuty y Telegram — sin que tus datos de monitoreo salgan de tu entorno.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Gatus

Monitoreo multiprotocolo

Monitorea el vencimiento de certificados HTTP, TCP, DNS, ICMP, SSH, gRPC y SSL desde una única configuración YAML — no se requieren agentes ni código adicional.

Alertas condicionales

Define condiciones de alerta precisas en códigos de estado, tiempos de respuesta, campos de cuerpo JSON y vencimiento de certificados, con más de 40 integraciones incluyendo Slack y PagerDuty.

Métricas de Prometheus

Exponga la salud y la latencia del endpoint a través de un endpoint /metrics para una integración directa con Grafana y su pila de observabilidad existente.

Insignias incrustables

Genera insignias SVG de tiempo de actividad y tiempo de respuesta para incrustar en READMEs de GitHub, sitios de documentación o páginas de estado públicas.

Ventanas de mantenimiento

Programa periodos de inactividad para suprimir alertas falsas durante implementaciones, mantenimiento o interrupciones conocidas sin modificar tus reglas de alerta.

¿Por qué ejecutar Gatus en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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Garantía de reembolso de 30 días

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