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Software SCADA/HMI de cÃ³digo abierto basado en la web para diseÃ±ar visualizaciones de procesos en tiempo real y conectar a dispositivos industriales.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con FUXA

FUXA es una plataforma SCADA/HMI/dashboard de cÃ³digo abierto construida completamente para la web. El editor de arrastrar y soltar se ejecuta en el navegador, por lo que los ingenieros pueden diseÃ±ar simulaciones de plantas, dashboards y pantallas de operador sin instalar herramientas propietarias, y las mismas pantallas se muestran en cualquier dispositivo con un navegador.

Alojar FUXA en su propio VPS mantiene los datos de etiquetas, archivos de proyecto y credenciales de dispositivos dentro de la infraestructura que usted controla, lo cual es importante para entornos OT donde SCADA alojado en la nube rara vez es una opciÃ³n. El entorno de ejecuciÃ³n de Node.js incluye controladores nativos para Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT y Ethernet/IP, por lo que puede comunicarse con PLCs y dispositivos de campo existentes sin gateways adicionales.

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Funciones clave de FUXA

Editor basado en la web

DiseÃ±e pantallas SCADA, paneles de control y alarmas directamente en el navegador con un editor de arrastrar y soltar â€” no se requieren herramientas de ingenierÃ­a exclusivas de Windows.

Protocolos industriales

Los controladores nativos para Modbus RTU/TCP, Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT y Ethernet/IP conectan FUXA a PLCs y dispositivos de campo listos para usar.

Etiquetas en tiempo real

Vincule elementos en pantalla a etiquetas de dispositivos en vivo y vea cÃ³mo los valores se actualizan en tiempo real con soporte de historiador integrado para tendencias e informes.

Alarmas y eventos

Configure alarmas basadas en umbrales con flujos de trabajo de reconocimiento y persista un historial de eventos para auditorÃ­as y anÃ¡lisis post-incidente.

GrÃ¡ficos basados en SVG

Los grÃ¡ficos vectoriales escalables mantienen las representaciones nÃ­tidas en cualquier tamaÃ±o de pantalla, desde HMIs de operador hasta grandes paneles de control en la pared de la sala de control.

LÃ³gica programable

Agregue lÃ³gica JavaScript personalizada para manejar cÃ¡lculos, transformaciones y comportamiento condicional sin reconstruir la aplicaciÃ³n.

Â¿Por quÃ© ejecutar FUXA en Hostinger?

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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