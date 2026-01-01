FUXA es una plataforma SCADA/HMI/dashboard de cÃ³digo abierto construida completamente para la web. El editor de arrastrar y soltar se ejecuta en el navegador, por lo que los ingenieros pueden diseÃ±ar simulaciones de plantas, dashboards y pantallas de operador sin instalar herramientas propietarias, y las mismas pantallas se muestran en cualquier dispositivo con un navegador.

Alojar FUXA en su propio VPS mantiene los datos de etiquetas, archivos de proyecto y credenciales de dispositivos dentro de la infraestructura que usted controla, lo cual es importante para entornos OT donde SCADA alojado en la nube rara vez es una opciÃ³n. El entorno de ejecuciÃ³n de Node.js incluye controladores nativos para Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT y Ethernet/IP, por lo que puede comunicarse con PLCs y dispositivos de campo existentes sin gateways adicionales.