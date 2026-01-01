Implementa FreshRSS con un solo clic.
Lector ligero de feeds RSS autoalojado para gestionar todos tus sitios web favoritos y fuentes de noticias en un solo lugar.
Elige un plan VPS para FreshRSS
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con FreshRSS
FreshRSS es un agregador de feeds RSS y Atom gratuito y autoalojado que reÃºne todas tus fuentes de informaciÃ³n en una Ãºnica interfaz de lectura rÃ¡pida. Construido con PHP y que requiere recursos mÃnimos, soporta implementaciones multiusuario, atajos de teclado extensos, filtrado avanzado y la obtenciÃ³n de contenido completo de artÃculos, para que nunca tengas que visitar cada fuente individualmente. El diseÃ±o adaptable a dispositivos mÃ³viles y la compatibilidad con API para lectores de terceros como Reeder y NetNewsWire lo convierten en un reemplazo completo para servicios descontinuados como Google Reader.
Alojar FreshRSS en tu VPS significa actualizaciones de feeds 24/7 independientemente de tu conexiÃ³n a internet local, privacidad total sobre tus hÃ¡bitos de lectura y ningÃºn algoritmo decidiendo lo que ves. Tus suscripciones cuidadosamente seleccionadas y tu historial de lectura se conservan en almacenamiento persistente, seguros a travÃ©s de las actualizaciones del contenedor.
Funciones clave de FreshRSS
Soporte de mÃºltiples usuarios
Crea cuentas separadas con suscripciones individuales y preferencias de lectura, lo que lo hace adecuado para familias y equipos.
Filtrado Avanzado
Filtra artÃculos por palabras clave, autores o reglas personalizadas y busca en todas las fuentes para encontrar cualquier contenido al instante.
APIs de lectura de terceros
Compatible con las API de Fever y Google Reader para que aplicaciones mÃ³viles populares como Reeder y Unread puedan sincronizarse con tu instancia.
Obteniendo ArtÃculo Completo
Recuperar el contenido completo del artÃculo para fuentes que solo publican resÃºmenes, manteniendo todo legible dentro de una sola interfaz.
Importar y Exportar OPML
Migra tus suscripciones desde cualquier lector de feeds usando archivos OPML estÃ¡ndar, sin necesidad de reingreso manual.
Â¿Por quÃ© ejecutar FreshRSS en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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