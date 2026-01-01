Hasta un 69% de descuento en FreeCAD

Implementa FreeCAD con un solo clic.

Modelador CAD 3D paramétrico gratuito accesible desde cualquier navegador a través de KasmVNC, sin necesidad de instalación local.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
MXN104.99/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa FreeCAD con un solo clic.

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-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
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Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
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Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
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Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con FreeCAD

FreeCAD es un modelador CAD 3D paramétrico gratuito y de código abierto utilizado por ingenieros, diseñadores de productos y arquitectos de todo el mundo. A diferencia de las herramientas basadas en mallas, FreeCAD trabaja con geometría precisa basada en restricciones, por lo que cada dimensión puede modificarse en cualquier momento sin tener que reconstruir un modelo desde cero. Esta plantilla ejecuta FreeCAD en un escritorio accesible desde el navegador mediante KasmVNC, convirtiendo cualquier dispositivo conectado a internet en una estación de trabajo CAD capaz.

Alojar FreeCAD en tu VPS significa que tu entorno de ingeniería —incluyendo macros personalizadas, bibliotecas de piezas y archivos de proyecto— está siempre disponible desde cualquier dispositivo sin tener que gestionar instalaciones de software en varias máquinas. El almacenamiento de volumen persistente mantiene todo tu trabajo intacto a través de las actualizaciones y reinicios del contenedor.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de FreeCAD

Acceso basado en navegador

Escritorio completo de FreeCAD entregado a través de KasmVNC, accesible desde cualquier navegador moderno sin instalar nada localmente.

Modelado Paramétrico

El bocetador basado en restricciones y el entorno de trabajo Diseño de Piezas le permiten modificar cualquier dimensión en cualquier momento sin reconstruir el modelo.

Entorno de Múltiples Bancos de Trabajo

Entornos de trabajo dedicados para modelado de sólidos, ensamblajes, dibujos técnicos, análisis FEM y más en una sola aplicación.

Soporte de Formato Estándar

Importa y exporta archivos STEP, IGES, STL, DXF y SVG para compatibilidad con otras herramientas CAD y flujos de trabajo de fabricación.

Scripts de Python

Automatiza tareas repetitivas, crea macros personalizadas y construye nuevos bancos de trabajo usando el motor de scripting de Python integrado.

¿Por qué ejecutar FreeCAD en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para saber más.

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