Despliega Flowise con un solo clic.
Plataforma de bajo código de código abierto para construir flujos de orquestación de LLM y agentes de IA con una interfaz visual de arrastrar y soltar.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Flowise
Flowise es una plataforma de bajo código de código abierto que hace que la creación de aplicaciones de IA sofisticadas sea accesible para desarrolladores y equipos sin necesidad de una programación extensa. Su interfaz visual de arrastrar y soltar te permite conectar modelos de lenguaje, bases de datos vectoriales, sistemas de memoria y herramientas externas en flujos de trabajo cohesivos. Flowise es compatible con modelos de OpenAI, Anthropic, Google y de código abierto, lo que la hace flexible para diversos casos de uso de IA, desde chatbots hasta aplicaciones RAG y agentes autónomos.
Autoalojar Flowise en tu VPS te da la propiedad completa de tus flujos de trabajo de IA, datos de conversación y bases de conocimiento integradas. Puedes conectarte a bases de datos internas y API a las que las plataformas en la nube no pueden acceder, y configurar recursos específicamente para tus cargas de trabajo de LLM sin precios por llamada a la API ni preocupaciones de privacidad de datos.
Funciones clave de Flowise
Constructor de Flujos Visuales
Interfaz de arrastrar y soltar para ensamblar pipelines de IA complejos a partir de nodos preconstruidos sin escribir código de orquestación.
Soporte RAG
Capacidades integradas de Generación Aumentada por Recuperación con integración de base de datos vectorial para construir aplicaciones de IA basadas en el conocimiento.
Soporte multi-LLM
Conéctate a OpenAI, Anthropic, Google, Cohere y a modelos locales de código abierto desde una única interfaz unificada.
Marcos de trabajo de Agente
Crea agentes de IA autónomos que utilizan herramientas, resuelven tareas de varios pasos y mantienen la memoria conversacional entre sesiones.
Integración de API
Exponga cualquier flujo como un punto final de API para integrar capacidades de IA directamente en sus aplicaciones y flujos de trabajo existentes.
¿Por qué ejecutar Flowise en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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