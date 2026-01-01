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Todo lo que puedes crear con flatnotes

flatnotes es una aplicaciÃ³n de toma de notas minimalista y autoalojada, construida en torno a un principio Ãºnico: tus notas son archivos Markdown sin formato, nada mÃ¡s. No hay base de datos, dependencia de proveedores ni estructuras de datos complejas; solo archivos de texto en tu servidor que puedes leer, editar y respaldar con cualquier herramienta. La interfaz limpia elimina las distracciones para que puedas concentrarte en escribir, organizar y conectar ideas a travÃ©s de wikilinks y la bÃºsqueda de texto completo.

Alojar flatnotes en tu propio VPS significa que tus pensamientos personales, notas de investigaciÃ³n y diarios permanecen completamente dentro de tu infraestructura; nunca escaneados, nunca extraÃ­dos, y nunca sujetos a cambios en los tÃ©rminos de servicio de terceros. Las copias de seguridad son tan sencillas como copiar una carpeta, y tus notas permanecen portÃ¡tiles para siempre.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de flatnotes

Almacenamiento sin base de datos

Cada nota es un archivo Markdown simple en el disco â€” no se requiere base de datos, lo que hace que las copias de seguridad y las migraciones sean trivialmente sencillas.

Conexiones de Wikienlace

Conecta ideas entre notas con wikienlaces, convirtiendo tu colecciÃ³n en una red de conocimiento personal.

BÃºsqueda de texto completo

Busca instantÃ¡neamente en todas tus notas para encontrar cualquier idea, fragmento o referencia sin etiquetado manual.

Modos de EdiciÃ³n Duales

Alterna entre Markdown sin formato y un editor visual WYSIWYG segÃºn tu preferencia o tarea de escritura.

OrganizaciÃ³n de etiquetas

Categoriza y filtra notas con etiquetas para una navegaciÃ³n rÃ¡pida a travÃ©s de grandes bases de conocimiento personales.

Â¿Por quÃ© ejecutar flatnotes en Hostinger?

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