Implementa flatnotes con un solo clic.
AplicaciÃ³n para tomar notas autohospedada y sin base de datos que almacena todas tus notas como archivos Markdown simples.
Elige un plan VPS para flatnotes
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con flatnotes
flatnotes es una aplicaciÃ³n de toma de notas minimalista y autoalojada, construida en torno a un principio Ãºnico: tus notas son archivos Markdown sin formato, nada mÃ¡s. No hay base de datos, dependencia de proveedores ni estructuras de datos complejas; solo archivos de texto en tu servidor que puedes leer, editar y respaldar con cualquier herramienta. La interfaz limpia elimina las distracciones para que puedas concentrarte en escribir, organizar y conectar ideas a travÃ©s de wikilinks y la bÃºsqueda de texto completo.
Alojar flatnotes en tu propio VPS significa que tus pensamientos personales, notas de investigaciÃ³n y diarios permanecen completamente dentro de tu infraestructura; nunca escaneados, nunca extraÃdos, y nunca sujetos a cambios en los tÃ©rminos de servicio de terceros. Las copias de seguridad son tan sencillas como copiar una carpeta, y tus notas permanecen portÃ¡tiles para siempre.
Funciones clave de flatnotes
Almacenamiento sin base de datos
Cada nota es un archivo Markdown simple en el disco â€” no se requiere base de datos, lo que hace que las copias de seguridad y las migraciones sean trivialmente sencillas.
Conexiones de Wikienlace
Conecta ideas entre notas con wikienlaces, convirtiendo tu colecciÃ³n en una red de conocimiento personal.
BÃºsqueda de texto completo
Busca instantÃ¡neamente en todas tus notas para encontrar cualquier idea, fragmento o referencia sin etiquetado manual.
Modos de EdiciÃ³n Duales
Alterna entre Markdown sin formato y un editor visual WYSIWYG segÃºn tu preferencia o tarea de escritura.
OrganizaciÃ³n de etiquetas
Categoriza y filtra notas con etiquetas para una navegaciÃ³n rÃ¡pida a travÃ©s de grandes bases de conocimiento personales.
Â¿Por quÃ© ejecutar flatnotes en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
Â¡Estoy increÃblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increÃble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Enhorabuena! ðŸš€
Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increÃble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.