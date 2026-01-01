flatnotes es una aplicaciÃ³n de toma de notas minimalista y autoalojada, construida en torno a un principio Ãºnico: tus notas son archivos Markdown sin formato, nada mÃ¡s. No hay base de datos, dependencia de proveedores ni estructuras de datos complejas; solo archivos de texto en tu servidor que puedes leer, editar y respaldar con cualquier herramienta. La interfaz limpia elimina las distracciones para que puedas concentrarte en escribir, organizar y conectar ideas a travÃ©s de wikilinks y la bÃºsqueda de texto completo.

Alojar flatnotes en tu propio VPS significa que tus pensamientos personales, notas de investigaciÃ³n y diarios permanecen completamente dentro de tu infraestructura; nunca escaneados, nunca extraÃ­dos, y nunca sujetos a cambios en los tÃ©rminos de servicio de terceros. Las copias de seguridad son tan sencillas como copiar una carpeta, y tus notas permanecen portÃ¡tiles para siempre.