Hasta un 69% de descuento en FileGator

Implementa FileGator con instalaciÃ³n de un solo clic.

Gestor de archivos multiusuario autohospedado con permisos basados en roles, soporte de archivado y vista previa de medios â€” no requiere base de datos.

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Backups automÃ¡ticos semanales gratis
VPS administrado con IA
MXN104.99/mes
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GarantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as
Implementa FileGator con instalaciÃ³n de un solo clic.

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-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
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Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
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Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
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Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
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Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
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Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con FileGator

FileGator es un gestor de archivos de cÃ³digo abierto y autoalojado que proporciona una interfaz web limpia para subir, descargar, organizar y compartir archivos en tu servidor. Construido sobre una arquitectura de archivos planos sin dependencia de base de datos, funciona como un Ãºnico servicio ligero con cuentas de usuario y permisos almacenados en un archivo JSON simple. El acceso basado en roles te permite crear cuentas de administrador, usuario e invitado, cada una con permisos configurables para leer, escribir, subir, descargar, renombrar, eliminar y archivar archivos.

Alojar FileGator en tu VPS mantiene todos los archivos en una infraestructura que controlas, sin cuotas de almacenamiento, sin tarifas de suscripciÃ³n y sin acceso de terceros a tus datos. Funciona con recursos mÃ­nimos, lo que facilita su despliegue junto con otros servicios sin dedicar un servidor completo a la gestiÃ³n de archivos.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de FileGator

Permisos multiusuario

Cree cuentas de administrador, usuario e invitado con permisos independientes por operaciÃ³n â€” controlando quiÃ©n puede leer, cargar, descargar, renombrar, eliminar y archivar archivos por separado.

No se necesita base de datos

Todas las cuentas de usuario y la configuraciÃ³n se almacenan en archivos JSON planos, eliminando el requisito de base de datos y manteniendo la implementaciÃ³n simple y portÃ¡til.

GestiÃ³n de archivos

Crea y extrae archivos ZIP a travÃ©s del navegador sin SSH ni herramientas de lÃ­nea de comandos, facilitando las transferencias masivas de archivos y las copias de seguridad.

Enlaces pÃºblicos para compartir

Generar enlaces de descarga pÃºblicos para archivos o carpetas para que los destinatarios externos puedan acceder a contenido especÃ­fico sin necesidad de una cuenta en el servidor.

Vista previa de multimedia

Previsualiza imÃ¡genes, videos, audio y archivos de texto directamente en el navegador â€” no se requiere descarga para confirmar el archivo correcto antes de compartirlo.

Â¿Por quÃ© ejecutar FileGator en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pÃºblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamÃ©rica, Europa, Asia y SudamÃ©rica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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