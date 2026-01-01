Implementa FileGator con instalaciÃ³n de un solo clic.
Gestor de archivos multiusuario autohospedado con permisos basados en roles, soporte de archivado y vista previa de medios â€” no requiere base de datos.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con FileGator
FileGator es un gestor de archivos de cÃ³digo abierto y autoalojado que proporciona una interfaz web limpia para subir, descargar, organizar y compartir archivos en tu servidor. Construido sobre una arquitectura de archivos planos sin dependencia de base de datos, funciona como un Ãºnico servicio ligero con cuentas de usuario y permisos almacenados en un archivo JSON simple. El acceso basado en roles te permite crear cuentas de administrador, usuario e invitado, cada una con permisos configurables para leer, escribir, subir, descargar, renombrar, eliminar y archivar archivos.
Alojar FileGator en tu VPS mantiene todos los archivos en una infraestructura que controlas, sin cuotas de almacenamiento, sin tarifas de suscripciÃ³n y sin acceso de terceros a tus datos. Funciona con recursos mÃnimos, lo que facilita su despliegue junto con otros servicios sin dedicar un servidor completo a la gestiÃ³n de archivos.
Funciones clave de FileGator
Permisos multiusuario
Cree cuentas de administrador, usuario e invitado con permisos independientes por operaciÃ³n â€” controlando quiÃ©n puede leer, cargar, descargar, renombrar, eliminar y archivar archivos por separado.
No se necesita base de datos
Todas las cuentas de usuario y la configuraciÃ³n se almacenan en archivos JSON planos, eliminando el requisito de base de datos y manteniendo la implementaciÃ³n simple y portÃ¡til.
GestiÃ³n de archivos
Crea y extrae archivos ZIP a travÃ©s del navegador sin SSH ni herramientas de lÃnea de comandos, facilitando las transferencias masivas de archivos y las copias de seguridad.
Enlaces pÃºblicos para compartir
Generar enlaces de descarga pÃºblicos para archivos o carpetas para que los destinatarios externos puedan acceder a contenido especÃfico sin necesidad de una cuenta en el servidor.
Vista previa de multimedia
Previsualiza imÃ¡genes, videos, audio y archivos de texto directamente en el navegador â€” no se requiere descarga para confirmar el archivo correcto antes de compartirlo.
Â¿Por quÃ© ejecutar FileGator en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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