Hasta un 69% de descuento en File Browser

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Administrador de archivos ligero basado en web para navegar, subir y gestionar archivos del servidor directamente desde tu navegador.

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Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
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8 GB RAM
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MXN689.99
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Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
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MXN420.99/mes
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Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
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32 TB de ancho de banda
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KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
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Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
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Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con File Browser

File Browser es un gestor de archivos web ligero y de código abierto que transforma cualquier directorio de tu servidor en una interfaz de gestión de archivos completa y accesible desde cualquier navegador. Soporta múltiples usuarios con permisos configurables, compartir archivos mediante enlaces públicos, subidas de arrastrar y soltar, y un editor de código integrado — todo sin necesidad de clientes SSH o FTP.

Alojar File Browser en tu VPS mantiene los archivos privados y bajo tu control, te permite otorgar acceso seguro a miembros del equipo o clientes a directorios específicos sin exponer las credenciales del servidor, y requiere recursos mínimos para que se ejecute cómodamente junto con tus otras aplicaciones.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de File Browser

Permisos multiusuario

Cree cuentas de usuario con acceso granular a directorios y permisos basados en roles, para que cada persona solo vea y modifique los archivos que necesita.

Cargas de arrastrar y soltar

Suba archivos individuales, múltiples archivos o carpetas completas directamente desde el navegador con seguimiento del progreso en tiempo real — no se requiere cliente FTP.

Editor de código integrado

Edite archivos de configuración, scripts y archivos de texto directamente en el navegador sin cambiar a una sesión SSH separada o un editor de texto.

Enlaces públicos para compartir

Genera enlaces de descarga compartibles para archivos o carpetas, permitiéndote enviar contenido a destinatarios externos sin otorgarles acceso al servidor.

Gestión de Archivos

Crea y extrae archivos ZIP y TAR directamente a través de la interfaz web, simplificando las transferencias por lotes y las copias de seguridad de archivos.

¿Por qué ejecutar File Browser en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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