Fenrus es un panel personal autoalojado que reemplaza la página de nueva pestaña de tu navegador con una página de inicio totalmente personalizable. Organiza enlaces y aplicaciones en grupos, usa widgets de aplicaciones inteligentes que extraen datos en vivo de servicios como Sonarr, Radarr y Jellyfin, y configura múltiples motores de búsqueda con atajos de teclado. Todas tus aplicaciones personales y sitios visitados con frecuencia están disponibles de un vistazo desde una única página privada.

Dado que Fenrus se ejecuta completamente en tu propio VPS, ninguna de las URL de tus aplicaciones, patrones de uso o servicios configurados se comparte con servicios de panel de terceros. Los datos se almacenan en un archivo LiteDB ligero, lo que significa que no hay una base de datos externa que administrar — la configuración toma segundos y toda la configuración está contenida en un solo volumen.