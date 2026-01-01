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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Excalidraw

Excalidraw es una elegante pizarra virtual que transforma la creaciĆ³n de diagramas tĆ©cnicos en una experiencia creativa y dibujada a mano. A diferencia de las herramientas de diagramaciĆ³n rĆ­gidas y formales, Excalidraw adopta la estĆ©tica orgĆ”nica y esquemĆ”tica de la lluvia de ideas en pizarra, al tiempo que ofrece comodidad digital y colaboraciĆ³n en tiempo real con cifrado de extremo a extremo para sesiones de equipo seguras.

Alojar Excalidraw en su propio VPS le brinda a su equipo una herramienta de pizarra privada y siempre disponible donde sus diagramas, bocetos de arquitectura y sesiones de lluvia de ideas permanecen completamente dentro de su infraestructura, sin preocupaciones de privacidad de datos, sin costos de suscripciĆ³n y sin dependencia de servicios externos.

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Funciones clave de Excalidraw

EstĆ©tica dibujada a mano

Renderiza diagramas con un estilo orgĆ”nico y esquemĆ”tico que reduce la barrera para crear elementos visuales y hace que las ideas complejas se sientan mĆ”s accesibles.

ColaboraciĆ³n en tiempo real

MĆŗltiples usuarios pueden dibujar en el mismo lienzo simultĆ”neamente con cifrado de extremo a extremo, manteniendo las sesiones privadas y seguras.

Lienzo Infinito

El espacio de dibujo ilimitado permite a los equipos expandir diagramas libremente sin reestructuraciĆ³n ā ideal para diagramas de arquitectura grandes y sesiones de lluvia de ideas.

ExportaciĆ³n Flexible

Exporta diagramas como PNG, SVG o enlaces compartibles, lo que facilita la inserciĆ³n de elementos visuales en documentaciĆ³n, presentaciones y herramientas de diseĆ±o.

PWA lista para usar sin conexiĆ³n

Funciona como una AplicaciĆ³n Web Progresiva con almacenamiento local prioritario, por lo que los diagramas permanecen accesibles incluso sin una conexiĆ³n a internet activa.

ĀæPor quĆ© ejecutar Excalidraw en Hostinger?

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AppFlowy es un espacio de trabajo de cĆ³digo abierto con IA pensado como alternativa a Notion

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