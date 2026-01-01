Excalidraw es una elegante pizarra virtual que transforma la creaciĆ³n de diagramas tĆ©cnicos en una experiencia creativa y dibujada a mano. A diferencia de las herramientas de diagramaciĆ³n rĆ­gidas y formales, Excalidraw adopta la estĆ©tica orgĆ”nica y esquemĆ”tica de la lluvia de ideas en pizarra, al tiempo que ofrece comodidad digital y colaboraciĆ³n en tiempo real con cifrado de extremo a extremo para sesiones de equipo seguras.

Alojar Excalidraw en su propio VPS le brinda a su equipo una herramienta de pizarra privada y siempre disponible donde sus diagramas, bocetos de arquitectura y sesiones de lluvia de ideas permanecen completamente dentro de su infraestructura, sin preocupaciones de privacidad de datos, sin costos de suscripciĆ³n y sin dependencia de servicios externos.