Ever Gauzy es una plataforma de gestiĆ³n empresarial de cĆ³digo abierto que unifica ERP, CRM, HRM, ATS y la gestiĆ³n de proyectos en un solo espacio de trabajo. EstĆ” diseĆ±ada para agencias, consultorĆ­as y equipos basados en servicios que necesitan registrar el tiempo, gestionar la nĆ³mina, ejecutar procesos de ventas y reportar sobre la rentabilidad sin tener que unir cinco suscripciones SaaS separadas.

Alojar Gauzy en tu propio VPS mantiene los datos de clientes, contratos, facturas y registros de RRHH bajo tu control total, sin tarifas por usuario y sin dependencia de proveedor. La plataforma es desarrollada activamente por Ever Co., con miles de colaboradores en GitHub y una licencia de cĆ³digo abierto que permite el autoalojamiento comercial.