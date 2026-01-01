Euro-Office DocumentServer es una suite ofimática online de código abierto que lleva la edición colaborativa desde el navegador de los formatos DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP y PDF a tu propia infraestructura. Creado a partir del código base de ONLYOFFICE DocumentServer con licencia AGPL y renombrado para la soberanía digital europea, sirve como backend de edición colaborativa listo para usar en plataformas como Nextcloud y ownCloud.

Al autoalojar Euro-Office DocumentServer, mantienes cada documento, sesión de edición y llamada de integración dentro de tu VPS, por lo que ninguna nube de terceros toca el contenido. La autenticación con token JWT protege la API por defecto y el despliegue empaquetado incluye PostgreSQL, RabbitMQ y Redis preconfigurados para que tengas un servidor de edición listo para producción.