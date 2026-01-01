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Todo lo que puedes crear con Etherpad

Etherpad es un editor colaborativo de código abierto y basado en web que permite a múltiples usuarios editar el mismo documento simultáneamente, con los cambios apareciendo al instante para todos los participantes. El texto de cada colaborador está codificado por colores, lo que facilita ver quién escribió qué. No se requiere registro ni instalación de software, solo comparte un enlace y comienza a colaborar.

Alojar Etherpad en tu propio VPS garantiza que los documentos sensibles nunca salgan de tu propia infraestructura. El backend de PostgreSQL incluido proporciona persistencia confiable y un historial de versiones completo, mientras que el sistema de plugins extensible te permite añadir soporte de imágenes, listas de tareas e integraciones personalizadas adaptadas al flujo de trabajo de tu equipo.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Etherpad

Coedición en tiempo real

Los cambios de cada participante aparecen instantáneamente con atribución codificada por colores, para que los equipos puedan escribir juntos sin conflictos de fusión o bloqueos.

Historial de Versiones Completo

Cada revisión se guarda con un control deslizante de línea de tiempo que te permite rebobinar y restaurar cualquier estado anterior del documento.

No se requiere registro

Los participantes se unen a los pads a través de una URL compartida sin crear cuentas, reduciendo la fricción para una colaboración puntual con invitados externos.

Ecosistema de plugins

Extiende Etherpad con plugins para incrustación de imágenes, listas de tareas, formatos de exportación e integraciones de herramientas para satisfacer las necesidades específicas de tu equipo.

Panel de administración

La interfaz de administración basada en web le permite gestionar pads, monitorear la actividad y configurar los ajustes del servidor sin acceso directo al servidor.

¿Por qué ejecutar Etherpad en Hostinger?

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