Implementa Etherpad con un solo clic.
Editor de texto colaborativo de código abierto en tiempo real donde múltiples usuarios pueden escribir y editar documentos simultáneamente.
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Todo lo que puedes crear con Etherpad
Etherpad es un editor colaborativo de código abierto y basado en web que permite a múltiples usuarios editar el mismo documento simultáneamente, con los cambios apareciendo al instante para todos los participantes. El texto de cada colaborador está codificado por colores, lo que facilita ver quién escribió qué. No se requiere registro ni instalación de software, solo comparte un enlace y comienza a colaborar.
Alojar Etherpad en tu propio VPS garantiza que los documentos sensibles nunca salgan de tu propia infraestructura. El backend de PostgreSQL incluido proporciona persistencia confiable y un historial de versiones completo, mientras que el sistema de plugins extensible te permite añadir soporte de imágenes, listas de tareas e integraciones personalizadas adaptadas al flujo de trabajo de tu equipo.
Funciones clave de Etherpad
Coedición en tiempo real
Los cambios de cada participante aparecen instantáneamente con atribución codificada por colores, para que los equipos puedan escribir juntos sin conflictos de fusión o bloqueos.
Historial de Versiones Completo
Cada revisión se guarda con un control deslizante de línea de tiempo que te permite rebobinar y restaurar cualquier estado anterior del documento.
No se requiere registro
Los participantes se unen a los pads a través de una URL compartida sin crear cuentas, reduciendo la fricción para una colaboración puntual con invitados externos.
Ecosistema de plugins
Extiende Etherpad con plugins para incrustación de imágenes, listas de tareas, formatos de exportación e integraciones de herramientas para satisfacer las necesidades específicas de tu equipo.
Panel de administración
La interfaz de administración basada en web le permite gestionar pads, monitorear la actividad y configurar los ajustes del servidor sin acceso directo al servidor.
¿Por qué ejecutar Etherpad en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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