Etherpad es un editor colaborativo de código abierto y basado en web que permite a múltiples usuarios editar el mismo documento simultáneamente, con los cambios apareciendo al instante para todos los participantes. El texto de cada colaborador está codificado por colores, lo que facilita ver quién escribió qué. No se requiere registro ni instalación de software, solo comparte un enlace y comienza a colaborar.

Alojar Etherpad en tu propio VPS garantiza que los documentos sensibles nunca salgan de tu propia infraestructura. El backend de PostgreSQL incluido proporciona persistencia confiable y un historial de versiones completo, mientras que el sistema de plugins extensible te permite añadir soporte de imágenes, listas de tareas e integraciones personalizadas adaptadas al flujo de trabajo de tu equipo.