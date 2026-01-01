EspoCRM es una plataforma CRM completamente de código abierto, diseñada para organizaciones de todos los tamaños que necesitan un sistema flexible y personalizable para gestionar las relaciones con los clientes. Cubre el ciclo de ventas completo —clientes potenciales, cuentas, contactos, oportunidades y actividades— junto con campañas de marketing, integración de correo electrónico y una mesa de ayuda integrada para casos de soporte.

Alojar EspoCRM en tu propio VPS pone todos tus datos de clientes bajo tu control directo, sin tarifas de licencia por usuario, sin dependencia de un proveedor y con la libertad de extender la plataforma con entidades, campos y flujos de trabajo personalizados para que coincidan con tus procesos de negocio exactos.