Errbit es un rastreador de errores de código abierto diseñado para ser un reemplazo directo de la API de Airbrake. Cualquier notificador compatible con Airbrake —incluyendo la gema oficial para Ruby y Rails, airbrake-js para el navegador y Node, y bibliotecas de la comunidad para Python, PHP y más— puede apuntar a tu instancia de Errbit en lugar de a un punto final SaaS y comenzar a transmitir inmediatamente excepciones, rastreos y contexto de solicitud a un panel unificado.

Alojar Errbit en un VPS mantiene los rastreos completos de la pila, los detalles del usuario y los volcados de parámetros bajo tu control, en lugar de entregar datos de producción sensibles a un servicio de terceros. Errbit agrupa las notificaciones duplicadas en registros de error únicos, admite reglas de notificación por aplicación y se integra con GitHub, GitLab y otros rastreadores de problemas para que los errores fluyan directamente de la producción a tu flujo de trabajo existente.