Implementa Enclosed con un solo clic.
App web minimalista para compartir notas cifradas privadas con controles de caducidad y protección con contraseña.
Elige un plan VPS para Enclosed
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Enclosed
Adjunta se encuentra una aplicación web de código abierto para enviar notas privadas y encriptadas de extremo a extremo. Utilizando las API criptográficas nativas del navegador, encripta el contenido del lado del cliente antes de que llegue al servidor, lo que significa que el anfitrión nunca tiene acceso al texto sin encriptar. Las notas se pueden configurar para que se autodestruyan después de ser leídas una vez o para que caduquen después de un período de tiempo configurable.
Alojar Enclosed en tu propio VPS garantiza que el almacenamiento de notas encriptadas permanezca completamente en tu propia infraestructura. Las organizaciones que manejan credenciales sensibles, claves API o información confidencial obtienen control total sobre la residencia de los datos y pueden aplicar políticas de caducidad personalizadas sin depender de servicios alojados de terceros.
Funciones clave de Enclosed
Encriptación del lado del cliente
Las notas se cifran en el navegador antes de la transmisión utilizando las API nativas de Web Crypto, por lo que el servidor nunca ve el contenido sin cifrar.
Notas Autodestructivas
Establece que las notas expiren después de una sola lectura o de un período de tiempo definido, asegurando que la información sensible no persista más de lo necesario.
Protección de contraseña
Agrega una contraseña opcional a cualquier nota, requiriendo que los destinatarios se autentiquen antes de que el contenido pueda ser descifrado y mostrado.
Enlaces para compartir
Cada nota genera una URL única que se puede enviar por correo electrónico, chat o SMS — no se requiere cuenta ni registro para el destinatario.
Implementación ligera
Un solo contenedor con requisitos mínimos de recursos hace que Enclosed sea fácil de ejecutar junto con otros servicios en el mismo VPS.
¿Por qué ejecutar Enclosed en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Explora más aplicaciones para implementar
Anki Sync Server Enhanced
Servidor de sincronización de Anki autoalojado con soporte multiusuario, copias de seguridad y panel de control web