EmonCMS es el backend de código abierto del proyecto OpenEnergyMonitor, diseñado específicamente para datos de energía, temperatura y ambientales de series de tiempo. A diferencia de los paneles de control de propósito general, cada componente —desde las tuberías de procesamiento de entrada hasta los motores de almacenamiento PHPFina y PHPTimeSeries— está optimizado para años de datos de sensores de alta resolución en hardware modesto.

El autoalojamiento de EmonCMS en un VPS mantiene las mediciones de hogar, solar, bomba de calor e IoT completamente bajo tu control, sin límites por alimentación ni suscripciones a la nube. La pila de MQTT broker, MariaDB y Redis incluida acepta datos de emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant y cualquier sensor compatible con HTTP o MQTT.