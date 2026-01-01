eLabFTW es un cuaderno de laboratorio electrónico (ELN) gratuito y de código abierto, diseñado específicamente para laboratorios de investigación. Reemplaza los cuadernos de papel y las hojas de cálculo dispersas con un espacio de trabajo estructurado y con capacidad de búsqueda donde los científicos registran experimentos, gestionan muestras y reactivos, almacenan protocolos y colaboran en recursos compartidos entre equipos.

Alojar eLabFTW en tu propio VPS mantiene los datos de investigación sensibles, la propiedad intelectual y los resultados no publicados completamente bajo control institucional — sin nube de terceros, sin precios por asiento y sin riesgo de dependencia del proveedor. La exportación completa a PDF/ZIP, el sellado de tiempo y el almacenamiento compatible con S3 lo hacen adecuado para entornos regulados que requieren pistas de auditoría y archivo a largo plazo.