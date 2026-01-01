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Todo lo que puedes crear con eKuiper

LF Edge eKuiper es un proyecto de Linux Foundation Edge que lleva el procesamiento de flujos en tiempo real y el análisis basado en reglas a dispositivos de borde con recursos limitados. Con un tamaño reducido de aproximadamente 10 MB, ingiere datos de brokers MQTT, puntos finales HTTP, Kafka, fuentes de archivos y docenas de otros protocolos, luego los transforma sobre la marcha utilizando una sintaxis SQL familiar o un editor de reglas visual de arrastrar y soltar.

Alojar eKuiper en tu propio VPS pone toda la cadena de análisis de IoT bajo tu control — los datos de los sensores, las reglas de negocio y la inferencia de aprendizaje automático permanecen en la infraestructura que posees, sin tarifas de nube por mensaje y sin dependencia ascendente. Esta plantilla agrupa el motor eKuiper con la interfaz de usuario de gestión oficial basada en web para la creación visual de flujos y reglas.

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Funciones clave de eKuiper

Procesamiento de flujos SQL

Filtre, agregue, una y transforme flujos de IoT en tiempo real utilizando la sintaxis SQL ANSI en lugar de escribir código Go o Java personalizado.

Gestor visual de reglas

La consola web incluida te permite crear flujos, reglas y tuberías de datos a través de un editor gráfico de arrastrar y soltar sin tocar los archivos de configuración.

MQTT y Kafka nativo

Los conectores de primera clase para MQTT, Kafka, EdgeX, Pulsar, HTTP, Redis e InfluxDB facilitan la conexión de sensores industriales y brokers de mensajes.

Inferencia de ML en el borde

Incrusta modelos de TensorFlow Lite y ONNX directamente dentro de consultas SQL para ejecutar detección de anomalías y clasificación en datos de sensores en tiempo real.

Huella de borde minúscula

El motor se ejecuta con aproximadamente 10MB de memoria, por lo que se implementa cómodamente en planes de VPS ligeros junto con otras aplicaciones.

Extensibilidad de plugin

Extienda eKuiper con plugins personalizados de Go, Python o portátiles para añadir fuentes, sumideros y funciones SQL propietarias adaptados a su carga de trabajo.

¿Por qué ejecutar eKuiper en Hostinger?

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Maxim Shishkin
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