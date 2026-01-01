Hasta un 69% de descuento en Eclipse Kura

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Framework de borde IoT Java/OSGi de cĆ³digo abierto para gateways de campo con conectividad Modbus, OPC-UA, BACnet y MQTT integrada.

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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

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Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
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Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aĆ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

Todo lo que puedes crear con Eclipse Kura

Eclipse Kura es un framework basado en Java y OSGi que convierte una mĆ”quina Linux en una puerta de enlace IoT de borde gestionada. Abstrae el trabajo de bajo nivel de sondeo de protocolos industriales, normalizaciĆ³n de cargas Ćŗtiles, almacenamiento en bĆŗfer de datos fuera de lĆ­nea y publicaciĆ³n de telemetrĆ­a a un intermediario en la nube, para que los integradores puedan centrarse en la conexiĆ³n de activos y la escritura de lĆ³gica de negocio en lugar de la infraestructura.

Ejecutar Kura en un VPS proporciona a los integradores industriales, OEMs y consultores de IoT un entorno de preparaciĆ³n reproducible para las configuraciones de la puerta de enlace antes de que se envĆ­en al hardware fĆ­sico. La consola de administraciĆ³n basada en navegador expone cada grĆ”fico de cableado, controlador y conector de nube de forma remota, para que puedas prototipar con PLCs reales y brokers MQTT sin aprovisionar dispositivos de borde dedicados.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Eclipse Kura

Controladores de protocolo de campo

Controladores integrados para Modbus TCP/RTU, OPC-UA, BACnet, S7 y CAN bus le permiten sondear PLCs y sensores sin escribir cĆ³digo personalizado.

GrĆ”fico visual de conexiones

Mapee controladores, activos, filtros y publicadores en la nube como un grĆ”fico visual de flujo de datos directamente en la consola de administraciĆ³n basada en navegador.

Conectores de la nube

Publicar telemetrĆ­a a Eclipse Hono, AWS IoT, Azure IoT Hub, o a cualquier broker MQTT con almacenamiento en bĆŗfer sin conexiĆ³n y entrega de almacenamiento y reenvĆ­o.

Entorno de ejecuciĆ³n OSGi

Desplegar en caliente paquetes firmados y paquetes de controladores por aire para ampliar el comportamiento de la pasarela sin reiniciar el framework.

OrquestaciĆ³n de contenedores

Administre contenedores de carga de trabajo en el gateway desde la misma UI de administraciĆ³n, combinando la orquestaciĆ³n de borde con los flujos de datos tradicionales de Kura.

AdministraciĆ³n remota

Configure cada instantĆ”nea, controlador y polĆ­tica de seguridad desde la consola web para que una flota de gateways pueda reconfigurarse desde un solo lugar.

ĀæPor quĆ© ejecutar Eclipse Kura en Hostinger?

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Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es increĆ­ble. Siempre funciona, es rĆ”pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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