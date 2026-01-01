Implementa Eclipse Kura con una instalaciĆ³n de un solo clic.
Framework de borde IoT Java/OSGi de cĆ³digo abierto para gateways de campo con conectividad Modbus, OPC-UA, BACnet y MQTT integrada.
Elige un plan VPS para Eclipse Kura
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Eclipse Kura
Eclipse Kura es un framework basado en Java y OSGi que convierte una mĆ”quina Linux en una puerta de enlace IoT de borde gestionada. Abstrae el trabajo de bajo nivel de sondeo de protocolos industriales, normalizaciĆ³n de cargas Ćŗtiles, almacenamiento en bĆŗfer de datos fuera de lĆnea y publicaciĆ³n de telemetrĆa a un intermediario en la nube, para que los integradores puedan centrarse en la conexiĆ³n de activos y la escritura de lĆ³gica de negocio en lugar de la infraestructura.
Ejecutar Kura en un VPS proporciona a los integradores industriales, OEMs y consultores de IoT un entorno de preparaciĆ³n reproducible para las configuraciones de la puerta de enlace antes de que se envĆen al hardware fĆsico. La consola de administraciĆ³n basada en navegador expone cada grĆ”fico de cableado, controlador y conector de nube de forma remota, para que puedas prototipar con PLCs reales y brokers MQTT sin aprovisionar dispositivos de borde dedicados.
Funciones clave de Eclipse Kura
Controladores de protocolo de campo
Controladores integrados para Modbus TCP/RTU, OPC-UA, BACnet, S7 y CAN bus le permiten sondear PLCs y sensores sin escribir cĆ³digo personalizado.
GrĆ”fico visual de conexiones
Mapee controladores, activos, filtros y publicadores en la nube como un grĆ”fico visual de flujo de datos directamente en la consola de administraciĆ³n basada en navegador.
Conectores de la nube
Publicar telemetrĆa a Eclipse Hono, AWS IoT, Azure IoT Hub, o a cualquier broker MQTT con almacenamiento en bĆŗfer sin conexiĆ³n y entrega de almacenamiento y reenvĆo.
Entorno de ejecuciĆ³n OSGi
Desplegar en caliente paquetes firmados y paquetes de controladores por aire para ampliar el comportamiento de la pasarela sin reiniciar el framework.
OrquestaciĆ³n de contenedores
Administre contenedores de carga de trabajo en el gateway desde la misma UI de administraciĆ³n, combinando la orquestaciĆ³n de borde con los flujos de datos tradicionales de Kura.
AdministraciĆ³n remota
Configure cada instantĆ”nea, controlador y polĆtica de seguridad desde la consola web para que una flota de gateways pueda reconfigurarse desde un solo lugar.
ĀæPor quĆ© ejecutar Eclipse Kura en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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