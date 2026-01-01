Eclipse Hawkbit es un framework de backend independiente del dominio para implementar actualizaciones de software en dispositivos de borde restringidos, gateways y controladores conectados a redes basadas en IP. Construido sobre Java y Spring, proporciona la infraestructura del lado del servidor que los operadores de flotas necesitan para programar, dirigir y monitorear actualizaciones inalÃ¡mbricas a escala industrial.

Autoalojar Hawkbit en tu propio VPS mantiene los inventarios de dispositivos, los binarios de artefactos y la telemetrÃ­a de implementaciÃ³n bajo tu control, sin tarifas por dispositivo ni dependencia del proveedor. Expone la API de IntegraciÃ³n Directa de Dispositivos para dispositivos y una API de GestiÃ³n para orquestar campaÃ±as desde tus propias herramientas.