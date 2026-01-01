Easy!Appointments es una plataforma de programaciĆ³n de citas integral y de cĆ³digo abierto que permite a las empresas de servicios ofrecer reservas de citas en lĆ­nea sin pagar tarifas por reserva ni aceptar el bloqueo de la plataforma. Los clientes ven la disponibilidad en tiempo real y reservan sus citas ellos mismos, reduciendo las interrupciones telefĆ³nicas y la gestiĆ³n manual del calendario para el personal.

El sistema es compatible con mĆŗltiples proveedores de servicios con calendarios independientes, formularios de reserva personalizables y recordatorios automĆ”ticos por correo electrĆ³nico que reducen las tasas de inasistencia. La sincronizaciĆ³n con Google Calendar mantiene los horarios actualizados con las herramientas que el personal ya utiliza. Industrias desde la salud y la belleza hasta la consultorĆ­a y la educaciĆ³n confĆ­an en Easy!Appointments por su interfaz limpia y configuraciĆ³n flexible. Esta implementaciĆ³n combina la aplicaciĆ³n con una base de datos MySQL para una persistencia confiable de los datos de programaciĆ³n.