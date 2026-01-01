Ā”Implementa Easy!Appointments con instalaciĆ³n en un solo clic.
Sistema gratuito de programaciĆ³n de citas de cĆ³digo abierto con autoreserva de clientes, calendarios multiproveedor y notificaciones automĆ”ticas por correo electrĆ³nico.
Elige un plan VPS para Easy!Appointments
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Easy!Appointments
Easy!Appointments es una plataforma de programaciĆ³n de citas integral y de cĆ³digo abierto que permite a las empresas de servicios ofrecer reservas de citas en lĆnea sin pagar tarifas por reserva ni aceptar el bloqueo de la plataforma. Los clientes ven la disponibilidad en tiempo real y reservan sus citas ellos mismos, reduciendo las interrupciones telefĆ³nicas y la gestiĆ³n manual del calendario para el personal.
El sistema es compatible con mĆŗltiples proveedores de servicios con calendarios independientes, formularios de reserva personalizables y recordatorios automĆ”ticos por correo electrĆ³nico que reducen las tasas de inasistencia. La sincronizaciĆ³n con Google Calendar mantiene los horarios actualizados con las herramientas que el personal ya utiliza. Industrias desde la salud y la belleza hasta la consultorĆa y la educaciĆ³n confĆan en Easy!Appointments por su interfaz limpia y configuraciĆ³n flexible. Esta implementaciĆ³n combina la aplicaciĆ³n con una base de datos MySQL para una persistencia confiable de los datos de programaciĆ³n.
Funciones clave de Easy!Appointments
Autoreserva del cliente
Los clientes ven la disponibilidad en tiempo real y reservan citas en lĆnea sin idas y venidas con el personal.
Calendarios multi-proveedor
Gestiona calendarios individuales y ventanas de disponibilidad para cada proveedor de servicios, evitando dobles reservas entre equipos.
Notificaciones automatizadas
EnvĆa correos electrĆ³nicos de confirmaciĆ³n y recordatorio automĆ”ticamente, reduciendo las tasas de inasistencia sin ningĆŗn seguimiento manual.
SincronizaciĆ³n de Google Calendar
Sincroniza las reservas con Google Calendar para que los proveedores vean las citas junto con el resto de su horario.
Formularios de reserva personalizables
Adapta los campos que los clientes completan al reservar para capturar la informaciĆ³n que cada tipo de servicio requiere.
ĀæPor quĆ© ejecutar Easy!Appointments en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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