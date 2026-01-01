Duplicati es un cliente de respaldo gratuito y de cÃ³digo abierto que cifra los datos con AES-256 antes de enviar respaldos incrementales, deduplicados y comprimidos a mÃ¡s de 20 sistemas de almacenamiento backend â€” incluyendo Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2, y protocolos estÃ¡ndar como SFTP y WebDAV. Debido a que todo se cifra del lado del cliente, sus datos permanecen privados incluso cuando se almacenan en servicios de la nube de terceros.

Una interfaz web limpia facilita la configuraciÃ³n de trabajos de respaldo, establecer polÃ­ticas de retenciÃ³n, verificar la integridad del respaldo y monitorear las ejecuciones programadas. La deduplicaciÃ³n y compresiÃ³n a nivel de bloque mantienen bajos los costos de almacenamiento incluso para grandes conjuntos de datos. Alojar Duplicati en un VPS le proporciona un motor de respaldo confiable y siempre activo que ejecuta trabajos programados de manera consistente sin depender de que una computadora personal estÃ© encendida.