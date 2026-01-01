Implementa DumbPad con una instalación de un solo clic.
Bloc de notas compartido autoalojado súper sencillo con colaboración en tiempo real, vista previa de Markdown, búsqueda difusa y protección opcional con PIN.
Elige un plan VPS para DumbPad
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con DumbPad
DumbPad es una aplicación de bloc de notas deliberadamente mínima y autoalojada de DumbWare.io, construida en torno a la idea de que el texto compartido rápidamente rara vez necesita cuentas, bases de datos o cualquiera de las complejidades que vienen con las suites de colaboración completas. Los blocs de notas se almacenan como archivos planos en el disco, lo que hace que las copias de seguridad sean una copia de un solo archivo y las migraciones triviales.
Múltiples usuarios pueden editar el mismo bloc en tiempo real, buscar en los blocs de notas con coincidencia aproximada, y previsualizar markdown con alertas, tablas y bloques de código con resaltado de sintaxis al estilo GitHub. La protección opcional con PIN de 4 a 10 dígitos asegura el acceso en servidores compartidos, mientras que el soporte para Aplicaciones Web Progresivas te permite instalar DumbPad en cualquier dispositivo para acceso sin conexión. El autoalojamiento en un VPS mantiene tus notas privadas, disponibles desde cualquier navegador y libres de cambios de servicios de terceros.
Funciones clave de DumbPad
Colaboración en tiempo real
Múltiples usuarios pueden editar el mismo bloc de notas simultáneamente con los cambios sincronizados en todos los navegadores conectados.
Markdown con vistas previas
Renderiza bloques de alerta estilo GitHub, tablas extendidas, código con resaltado de sintaxis y detalles plegables directamente dentro del editor.
Búsqueda aproximada
Encuentra cualquier bloc de notas al instante buscando tanto en los nombres de archivo como en el contenido completo de los archivos con una coincidencia aproximada tolerante.
Protección opcional con PIN
Establezca un PIN de 4 a 10 dígitos para restringir el acceso en servidores compartidos sin forzar un sistema completo de cuentas o de gestión de usuarios.
No se requiere base de datos
Los blocs de notas existen como archivos planos en el disco — las copias de seguridad son una copia de un solo archivo y las migraciones tardan segundos sin un esquema del que preocuparse.
App web progresiva
Instala DumbPad en teléfonos, tabletas o computadoras de escritorio para acceso sin conexión sin tener que abrir una pestaña del navegador cada vez.
¿Por qué ejecutar DumbPad en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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