Implementa DumbDo con instalaciÃ³n de un solo clic.
Lista de tareas minimalista y autoalojada con almacenamiento basado en archivos, modo oscuro, soporte PWA y protecciÃ³n PIN opcional â€” no requiere base de datos.
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Todo lo que puedes crear con DumbDo
DumbDo es una aplicaciÃ³n de lista de tareas deliberadamente sencilla de DumbWare.io, construida bajo la filosofÃa de que la mayorÃa de las necesidades de seguimiento de tareas no requieren una base de datos, un sistema de cuentas o una suscripciÃ³n en la nube. Las tareas se almacenan en un Ãºnico archivo JSON, lo que hace que las copias de seguridad sean una simple copia de un archivo y las migraciones triviales.
La interfaz responde de forma limpia en cualquier tamaÃ±o de pantalla y cambia automÃ¡ticamente entre el modo oscuro y claro. La protecciÃ³n opcional con PIN (4-10 dÃgitos) asegura el acceso en servidores compartidos. El soporte para Progressive Web App (PWA) significa que puedes instalar DumbDo en un telÃ©fono o escritorio y usarlo sin conexiÃ³n. El autoalojamiento en un VPS mantiene tus datos de tareas privados, disponibles desde cualquier dispositivo y libres de cambios de servicios de terceros.
Funciones clave de DumbDo
No se requiere base de datos
Almacena todas las tareas en un solo archivo JSON â€” nada que aprovisionar, migrar o mantener mÃ¡s allÃ¡ del propio contenedor.
Modo oscuro y claro
Sigue automÃ¡ticamente la preferencia del esquema de color del sistema para una visualizaciÃ³n cÃ³moda en cualquier entorno o momento del dÃa.
AplicaciÃ³n Web Progresiva
Instala DumbDo en cualquier dispositivo para acceso desde la pantalla de inicio y uso sin conexiÃ³n sin tener que visitar el navegador cada vez.
ProtecciÃ³n de PIN opcional
Establece un PIN de 4 a 10 dÃgitos para restringir el acceso en servidores compartidos, manteniendo la interfaz de acceso rÃ¡pido para usuarios autorizados.
TÃtulo del sitio personalizable
Renombrar la instancia de la aplicaciÃ³n para adaptarse a la marca personal o distinguir entre mÃºltiples implementaciones en el mismo VPS.
Â¿Por quÃ© ejecutar DumbDo en Hostinger?
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