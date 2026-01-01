Implementa Dufs con instalación de un solo clic.
Servidor de archivos autoalojado ligero con una interfaz de usuario web limpia, soporte WebDAV y control de acceso por ruta.
Elige un plan VPS para Dufs
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Dufs
Dufs es un servidor de archivos de código abierto y ligero que te permite navegar, subir, descargar y administrar archivos a través de una interfaz web limpia. Es compatible con WebDAV, por lo que puedes montar tu almacenamiento como una unidad de red en Windows, macOS o Linux usando cualquier cliente de administrador de archivos estándar — no se necesita software adicional en el dispositivo de conexión.
Alojar Dufs en tu propio VPS mantiene tus archivos en una infraestructura que controlas totalmente, sin tarifas de almacenamiento en la nube, sin límites de tamaño de archivo del proveedor y sin acceso de terceros a tus datos. Configura reglas de acceso de lectura-escritura o solo lectura por directorio, protege rutas con credenciales y comparte archivos de forma segura a través de HTTPS mediante la integración de Traefik incorporada.
Funciones clave de Dufs
Buscador de archivos web
Navegue, cargue, descargue, renombre y elimine archivos desde cualquier navegador sin instalar software cliente adicional.
Protocolo WebDAV
Monta tu servidor Dufs como una unidad de red nativa en Windows, macOS o Linux usando el soporte WebDAV integrado del sistema operativo.
Control de acceso por ruta
Aplique reglas distintas de lectura y escritura o de solo lectura a diferentes directorios, cada uno protegido por credenciales individuales.
Búsqueda y vista previa de archivos
Busca en tus archivos almacenados por nombre y previsualiza formatos comunes como imágenes, texto y video directamente en el navegador.
Contenedor único
Se ejecuta como un único contenedor ligero sin base de datos externa — fácil de respaldar, migrar y mantener.
¿Por qué ejecutar Dufs en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
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