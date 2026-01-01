Implementa DSpace con instalación de un solo clic.
Repositorio institucional de código abierto para preservar y compartir investigación académica, tesis y colecciones digitales.
Elige un plan VPS para DSpace
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con DSpace
DSpace es la plataforma de repositorio de código abierto más utilizada del mundo, que impulsa más de 2,000 repositorios institucionales en universidades, bibliotecas, museos y organizaciones de investigación. Captura, organiza y preserva materiales digitales de cualquier formato —artículos, tesis, conjuntos de datos, imágenes y audio— con metadatos enriquecidos de Dublin Core e identificadores Handle persistentes para una citación permanente.
Alojar DSpace en tu propio VPS mantiene la propiedad total del contenido académico, las políticas de preservación y las reglas de acceso internamente. La API REST incluida, la interfaz Angular, la capa de descubrimiento Solr y el punto final OAI-PMH brindan a las instituciones una pila de repositorio completa sin tarifas recurrentes de SaaS ni dependencia de un proveedor.
Funciones clave de DSpace
Control de versiones de ítems
Rastree múltiples versiones de artículos, conjuntos de datos y tesis para que los investigadores puedan actualizar las entregas sin perder el historial de citas.
Recolección OAI-PMH
El punto final OAI-PMH integrado expone metadatos a Google Scholar, BASE y otros agregadores para una descubribilidad global.
Manejar IDs persistentes
Cada elemento recibe un identificador permanente de Handle.net para que los enlaces sobrevivan a los cambios de URL y a la renovación de la marca institucional.
Búsqueda con Solr
El backend de Solr dedicado ofrece navegación facetada, búsqueda de texto completo y estadísticas de uso en millones de elementos.
Flujos de trabajo configurables
Los flujos de trabajo de envío por colección con pasos de revisión editorial se adaptan a las políticas de la facultad, la biblioteca y el departamento.
COAR Notify listo
El soporte nativo para los protocolos COAR Notify conecta tu repositorio al ecosistema emergente de revisión por pares abierta.
¿Por qué ejecutar DSpace en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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