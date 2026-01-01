DSpace es la plataforma de repositorio de código abierto más utilizada del mundo, que impulsa más de 2,000 repositorios institucionales en universidades, bibliotecas, museos y organizaciones de investigación. Captura, organiza y preserva materiales digitales de cualquier formato —artículos, tesis, conjuntos de datos, imágenes y audio— con metadatos enriquecidos de Dublin Core e identificadores Handle persistentes para una citación permanente.

Alojar DSpace en tu propio VPS mantiene la propiedad total del contenido académico, las políticas de preservación y las reglas de acceso internamente. La API REST incluida, la interfaz Angular, la capa de descubrimiento Solr y el punto final OAI-PMH brindan a las instituciones una pila de repositorio completa sin tarifas recurrentes de SaaS ni dependencia de un proveedor.