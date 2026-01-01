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Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Donetick

Donetick es una aplicaciÃ³n de gestiÃ³n de tareas autoalojada, diseÃ±ada especÃ­ficamente para espacios de vida compartidos y grupos pequeÃ±os. Va mÃ¡s allÃ¡ de las simples listas de tareas pendientes al ofrecer estrategias de asignaciÃ³n inteligentes â€”incluyendo rotaciÃ³n aleatoria y equilibrio de carga de trabajo basado en el historial de finalizaciÃ³nâ€” para que las responsabilidades recurrentes se distribuyan equitativamente entre todos los miembros sin necesidad de coordinaciÃ³n manual.

La programaciÃ³n flexible admite patrones de recurrencia diarios, semanales, mensuales y personalizados, mientras que las integraciones con Telegram y Pushover envÃ­an recordatorios oportunos. El soporte para etiquetas NFC permite a los miembros completar tareas al instante tocando una etiqueta en la ubicaciÃ³n relevante. La compatibilidad con SSO y OIDC significa que Donetick se adapta a las configuraciones de identidad existentes, y el backend ligero de SQLite mantiene la implementaciÃ³n sencilla. El autoalojamiento le brinda total privacidad de datos sin tarifas de suscripciÃ³n.

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Funciones clave de Donetick

AsignaciÃ³n inteligente de tareas

Distribuye las tareas de manera equitativa mediante asignaciÃ³n aleatoria o balanceo de la carga de trabajo, basÃ¡ndose en el historial de finalizaciÃ³n de cada miembro.

Recurrencia flexible

Admite programaciones diarias, semanales, mensuales y personalizadas para que cada rutina â€”desde los trastes diarios hasta las limpiezas profundas mensualesâ€” se mantenga al dÃ­a.

Notificaciones push

Se integra con Telegram y Pushover para enviar recordatorios y alertas de vencimiento directamente a los dispositivos de los miembros.

Soporte para etiquetas NFC

Coloca etiquetas NFC en puntos clave del hogar para que los miembros puedan marcar las tareas como completadas al instante con un toque de telÃ©fono.

Inicio de sesiÃ³n con SSO y OIDC

Se conecta a proveedores de identidad existentes a travÃ©s de Single Sign-On y OpenID Connect para una gestiÃ³n de usuarios fluida.

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