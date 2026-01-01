Donetick es una aplicaciÃ³n de gestiÃ³n de tareas autoalojada, diseÃ±ada especÃ­ficamente para espacios de vida compartidos y grupos pequeÃ±os. Va mÃ¡s allÃ¡ de las simples listas de tareas pendientes al ofrecer estrategias de asignaciÃ³n inteligentes â€”incluyendo rotaciÃ³n aleatoria y equilibrio de carga de trabajo basado en el historial de finalizaciÃ³nâ€” para que las responsabilidades recurrentes se distribuyan equitativamente entre todos los miembros sin necesidad de coordinaciÃ³n manual.

La programaciÃ³n flexible admite patrones de recurrencia diarios, semanales, mensuales y personalizados, mientras que las integraciones con Telegram y Pushover envÃ­an recordatorios oportunos. El soporte para etiquetas NFC permite a los miembros completar tareas al instante tocando una etiqueta en la ubicaciÃ³n relevante. La compatibilidad con SSO y OIDC significa que Donetick se adapta a las configuraciones de identidad existentes, y el backend ligero de SQLite mantiene la implementaciÃ³n sencilla. El autoalojamiento le brinda total privacidad de datos sin tarifas de suscripciÃ³n.