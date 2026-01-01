Despliega Domoticz con instalaciÃ³n en un clic.
Sistema ligero de domÃ³tica de cÃ³digo abierto para monitorear y controlar dispositivos inteligentes para el hogar.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Domoticz
Domoticz es un servidor ligero de automatizaciÃ³n del hogar que te permite monitorear y controlar una amplia gama de dispositivos de hogar inteligente â€”interruptores, sensores, termostatos, medidores de energÃa, estaciones meteorolÃ³gicas y mÃ¡sâ€”, todo desde una Ãºnica interfaz web. Es compatible con cientos de protocolos de hardware e integraciones, incluyendo Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, medidores P1 y MQTT, lo que lo hace compatible con la mayorÃa de los ecosistemas de hogar inteligente populares.
Ejecutar Domoticz en tu propio VPS te da control total sobre tus reglas de automatizaciÃ³n, datos histÃ³ricos de sensores y acceso a dispositivos â€”sin dependencia de la nube, sin tarifas de suscripciÃ³n y sin riesgos de privacidad de servicios de terceros. Su bajo consumo de recursos lo hace ideal para implementaciones siempre activas en un VPS modesto.
Funciones clave de Domoticz
Compatibilidad multi-protocolo de dispositivos
Conecta Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT y cientos de otros protocolos de hardware desde una Ãºnica interfaz unificada.
Motor de reglas de automatizaciÃ³n
Crea reglas de automatizaciÃ³n basadas en tiempo, impulsadas por eventos y activadas por sensores sin escribir cÃ³digo, manteniendo tu hogar funcionando segÃºn tu horario.
Monitoreo de energÃa
Rastrear el consumo de electricidad, gas y agua en tiempo real con grÃ¡ficos integrados y almacenamiento de datos histÃ³ricos impulsado por SQLite.
Tableros de clima y sensores
Visualice datos de temperatura, humedad, viento, lluvia y calidad del aire de sensores locales o servicios meteorolÃ³gicos en lÃnea en paneles personalizables.
Interfaz apta para dispositivos mÃ³viles
Accede y controla todos los dispositivos desde cualquier navegador o dispositivo mÃ³vil, con notificaciones push opcionales a travÃ©s de servicios de terceros.
Soporte para plugins y scripts
Extienda la funcionalidad con plugins de Python y scripting de Lua para integrar hardware personalizado, APIs o lÃ³gica de automatizaciÃ³n compleja.
Â¿Por quÃ© ejecutar Domoticz en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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