Hasta un 69% de descuento en Domoticz

Despliega Domoticz con instalaciÃ³n en un clic.

Sistema ligero de domÃ³tica de cÃ³digo abierto para monitorear y controlar dispositivos inteligentes para el hogar.

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante
Backups automÃ¡ticos semanales gratis
VPS administrado con IA
MXN104.99/mes
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GarantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as
Despliega Domoticz con instalaciÃ³n en un clic.

Elige un plan VPS para Domoticz

-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
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Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con Domoticz

Domoticz es un servidor ligero de automatizaciÃ³n del hogar que te permite monitorear y controlar una amplia gama de dispositivos de hogar inteligente â€”interruptores, sensores, termostatos, medidores de energÃ­a, estaciones meteorolÃ³gicas y mÃ¡sâ€”, todo desde una Ãºnica interfaz web. Es compatible con cientos de protocolos de hardware e integraciones, incluyendo Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, medidores P1 y MQTT, lo que lo hace compatible con la mayorÃ­a de los ecosistemas de hogar inteligente populares.

Ejecutar Domoticz en tu propio VPS te da control total sobre tus reglas de automatizaciÃ³n, datos histÃ³ricos de sensores y acceso a dispositivos â€”sin dependencia de la nube, sin tarifas de suscripciÃ³n y sin riesgos de privacidad de servicios de terceros. Su bajo consumo de recursos lo hace ideal para implementaciones siempre activas en un VPS modesto.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Domoticz

Compatibilidad multi-protocolo de dispositivos

Conecta Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT y cientos de otros protocolos de hardware desde una Ãºnica interfaz unificada.

Motor de reglas de automatizaciÃ³n

Crea reglas de automatizaciÃ³n basadas en tiempo, impulsadas por eventos y activadas por sensores sin escribir cÃ³digo, manteniendo tu hogar funcionando segÃºn tu horario.

Monitoreo de energÃ­a

Rastrear el consumo de electricidad, gas y agua en tiempo real con grÃ¡ficos integrados y almacenamiento de datos histÃ³ricos impulsado por SQLite.

Tableros de clima y sensores

Visualice datos de temperatura, humedad, viento, lluvia y calidad del aire de sensores locales o servicios meteorolÃ³gicos en lÃ­nea en paneles personalizables.

Interfaz apta para dispositivos mÃ³viles

Accede y controla todos los dispositivos desde cualquier navegador o dispositivo mÃ³vil, con notificaciones push opcionales a travÃ©s de servicios de terceros.

Soporte para plugins y scripts

Extienda la funcionalidad con plugins de Python y scripting de Lua para integrar hardware personalizado, APIs o lÃ³gica de automatizaciÃ³n compleja.

Â¿Por quÃ© ejecutar Domoticz en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pÃºblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamÃ©rica, Europa, Asia y SudamÃ©rica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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