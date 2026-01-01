Implementa Dograh con un solo clic.
Plataforma de código abierto sin código para crear e implementar agentes de voz con IA en minutos, con soporte para más de 30 idiomas.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Dograh
Dograh es una plataforma sin código, gratuita y de código abierto que te permite crear e implementar agentes de voz impulsados por IA sin escribir una sola línea de código. Su interfaz de arrastrar y soltar te lleva de un concepto a un agente de voz en vivo y listo para producción en menos de diez minutos, con soporte para más de 30 idiomas, análisis en tiempo real y enrutamiento inteligente de llamadas integrado desde el principio.
Alojar Dograh en tu VPS mantiene todos los datos de conversación, grabaciones e interacciones con clientes en tu propia infraestructura, lo cual es fundamental para el cumplimiento del GDPR y para industrias con estrictos requisitos de residencia de datos. Los componentes incluidos de PostgreSQL, Redis y MinIO ofrecen el rendimiento de almacenamiento y caché que exigen las interacciones de voz de baja latencia.
Funciones clave de Dograh
Creador de agentes sin código
Los flujos de trabajo de arrastrar y soltar permiten a los usuarios no técnicos diseñar flujos completos de conversación por voz sin escribir ningún código.
Soporte para más de 30 idiomas
La síntesis y reconocimiento de voz multilingüe nativa permite interacciones con los clientes en el idioma que sus usuarios prefieran.
Enrutamiento inteligente de llamadas
Las consultas complejas se escalan automáticamente a agentes humanos, permitiendo que la IA maneje las solicitudes rutinarias de manera eficiente.
Estadísticas en tiempo real
Los paneles de control en vivo muestran las métricas de conversación, las tasas de finalización y el rendimiento del agente para que puedas optimizar continuamente.
Arquitectura que prioriza la privacidad
Todos los datos de conversación permanecen en su infraestructura, lo que facilita el cumplimiento de los requisitos del GDPR y de la industria.
¿Por qué ejecutar Dograh en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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