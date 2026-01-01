Dograh es una plataforma sin código, gratuita y de código abierto que te permite crear e implementar agentes de voz impulsados por IA sin escribir una sola línea de código. Su interfaz de arrastrar y soltar te lleva de un concepto a un agente de voz en vivo y listo para producción en menos de diez minutos, con soporte para más de 30 idiomas, análisis en tiempo real y enrutamiento inteligente de llamadas integrado desde el principio.

Alojar Dograh en tu VPS mantiene todos los datos de conversación, grabaciones e interacciones con clientes en tu propia infraestructura, lo cual es fundamental para el cumplimiento del GDPR y para industrias con estrictos requisitos de residencia de datos. Los componentes incluidos de PostgreSQL, Redis y MinIO ofrecen el rendimiento de almacenamiento y caché que exigen las interacciones de voz de baja latencia.