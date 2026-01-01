Despliega DocuSeal con instalación de un solo clic.
Plataforma gratuita de código abierto de firma electrónica para crear, enviar y gestionar flujos de trabajo de firma de documentos.
Elige un plan VPS para DocuSeal
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con DocuSeal
DocuSeal es una plataforma de firma electrónica de documentos gratuita y de código abierto que ofrece las capacidades principales de servicios comerciales como DocuSign y PandaDoc — colocación de campos de arrastrar y soltar, múltiples tipos de firma, recordatorios automatizados y registros de auditoría completos — sin costos de suscripción ni tarifas por documento.
Alojar DocuSeal en tu propio VPS significa que tus contratos, acuerdos y documentos firmados se almacenan completamente en tu propia infraestructura. Los documentos comerciales confidenciales nunca pasan por una plataforma de terceros, lo que simplifica el cumplimiento con el GDPR y otros requisitos de protección de datos mientras te brinda almacenamiento ilimitado de documentos y capacidad de procesamiento.
Funciones clave de DocuSeal
Creador de formularios de arrastrar y soltar
Coloque campos de firma, iniciales, fechas y campos de formulario personalizados en cualquier parte de un PDF usando un editor visual — no se necesita codificación.
Múltiples tipos de firma
Los firmantes pueden dibujar, escribir o cargar su firma, adaptándose a las preferencias personales en cualquier dispositivo.
Envío masivo
Envía el mismo documento a cientos de firmantes a la vez, haciendo que la distribución masiva de contratos sea rápida y manejable.
Recordatorios automáticos
Las notificaciones de firma pendiente se envían automáticamente, lo que reduce el seguimiento manual necesario para cerrar documentos a tiempo.
Plantillas de documentos
Guarde diseños de documentos reutilizables para que los flujos de trabajo recurrentes como los NDA o los formularios de incorporación puedan iniciarse en segundos.
¿Por qué ejecutar DocuSeal en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
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