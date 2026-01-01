Documenso es una alternativa de código abierto a DocuSign, diseñado para organizaciones que necesitan firmas digitales seguras y legalmente vinculantes sin ceder el control de documentos sensibles a un proveedor de SaaS externo. Soporta flujos de trabajo de firma multipartita, plantillas de documentos y registros de auditoría completos, con una interfaz limpia adecuada para equipos legales, de recursos humanos y finanzas.

Alojar Documenso en tu propio VPS mantiene cada documento, firma y registro de auditoría en tu propia infraestructura. No hay tarifas por documento, ni límites de almacenamiento impuestos por un proveedor, y no hay riesgo de exposición de datos a través de una plataforma compartida. La gestión local de certificados y el SMTP configurable aseguran que el proceso de firma permanezca completamente bajo tu control.