Implementa docassemble con una instalaciÃ³n de un solo clic.
Sistema experto de cÃ³digo abierto para entrevistas guiadas y ensamblaje automatizado de documentos, construido con Python, YAML y Markdown.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con docassemble
docassemble es una plataforma gratuita de cÃ³digo abierto para crear entrevistas guiadas basadas en la web que recopilan informaciÃ³n de los usuarios finales y ensamblan documentos, contratos y formularios personalizados a partir de las respuestas. Los autores escriben la lÃ³gica de la entrevista en YAML, las plantillas de documentos en Markdown o DOCX, y extienden el comportamiento con Python, sin necesidad de configurar una aplicaciÃ³n web personalizada.
Originalmente diseÃ±ado para organizaciones de asistencia legal y bufetes de abogados que automatizan la admisiÃ³n de clientes y la redacciÃ³n de documentos, docassemble ahora impulsa sistemas expertos en cumplimiento, servicios gubernamentales y flujos de trabajo de recursos humanos. El autoalojamiento en un VPS mantiene las respuestas sensibles de las entrevistas, los documentos generados y los datos del cliente en una infraestructura que usted controla, sin tarifas por entrevista o por usuario.
Funciones clave de docassemble
Entrevistas Guiadas
Cree flujos de preguntas ramificados en YAML que recopilen la entrada del usuario a travÃ©s de formularios web accesibles y adaptados para dispositivos mÃ³viles con lÃ³gica condicional.
Ensamblaje de documentos
Genera documentos DOCX, PDF y RTF rellenados a partir de las respuestas de la entrevista usando plantillas de Markdown o Word con formato automÃ¡tico.
Extensibilidad de Python
Usa Python completo cuando YAML no sea suficiente â€” llama a API externas, ejecuta cÃ¡lculos o intÃ©grate con sistemas existentes.
Firmas electrÃ³nicas
Captura firmas en pantallas tÃ¡ctiles e insÃ©rtalas en documentos generados sin servicios de firma electrÃ³nica de terceros.
Soporte multilingÃ¼e
Cree una entrevista en varios idiomas con herramientas de traducciÃ³n integradas y formato de fecha, nÃºmero y moneda sensible a la configuraciÃ³n regional.
Espacio de pruebas integrado
El entorno de desarrollo basado en navegador con editor de cÃ³digo, pruebas en vivo y gestiÃ³n de paquetes permite a los autores iterar sin un IDE separado.
Â¿Por quÃ© ejecutar docassemble en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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